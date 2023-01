Po odstavitvi perujskega predsednika v protestih ubitih najmanj 17 ljudi #video

V novih spopadih med perujsko vojsko in podporniki odstavljenega predsednika Pedra Castilla je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 17 ljudi, je sporočil urad južnoameriškega varuha človekovih pravic in perujske varnostne sile pozval k zadržanosti. Spopadi so izbruhnili, potem ko so protestniki v mestu Juliaca poskušali vdreti na letališče.