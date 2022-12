V Peruju izbruhnili hudi nemiri, umrlo vsaj sedem protestnikov #video

Perujske oblasti so po nemirih, ki so izbruhnili zaradi odstavitve predsednika Pedra Castilla, v sredo razglasile 30-dnevne izredne razmere po vsej državi, poročajo tuje tiskovne agencije. V nemirih je doslej umrlo sedem ljudi, približno sto pa je ranjenih.

Levičar Pedro Castillo je poskušal prejšnji teden razpustiti parlament, ki je poln njegovih desnih političnih nasprotnikov, a je kongres potem odstavil njega, vojska in policija pa se nista postavili na njegovo stran. Po aretaciji je bilo uvodoma mirno, nato pa so se njegovi podporniki po državi zbudili in sprožili nemire.

Ukinili so pravice do gibanja in zborovanja

Castillu so v sredo podaljšali pripor za nadaljnjih 48 ur. Obtožujejo ga upora proti državi in zarote. Zaradi tega je obrambni minister Albert Otarola uvedel izredne razmere, saj je odločitev o podaljšanju pripora še dodatno podžgala protestnike. Otarola je dejal, da izredne razmere pomenijo ukinitev pravice do gibanja in zborovanja, lahko pa čez noč uvedejo tudi policijsko uro.

Podpredsednica Peruja Dina Boluarte, ki je po Castillovi odstavitvi prevzela njegov položaj, poskuša protestnike pomiriti z obljubami o novih volitvah, za katere je rok v sredo že drugič skrajšala, tokrat na december 2023. V nedeljo jih je preložila iz leta 2026 v leto 2024. Castillovih podpornikov obljube ne zanimajo, ampak zahtevajo njegovo takojšnjo izpustitev in razpis predčasnih volitev.

Castillo je zagotovil, da ne bo nikoli odnehal

Castillo je bil na oblasti le 17 mesecev, sicer pa je bil peti predsednik Peruja v zadnjih šestih letih. Boluarte je zdaj že šesta in ni zanesljivo, da bo vzdržala do volitev.

V spopadih s policijo in vojsko sta bila v nedeljo ubita dva protestnika, v ponedeljek pa še pet. Večina smrtnih primerov je v pokrajini Apurimac, od koder prihaja Castillo, ki poziva varnostne sile, naj odložijo orožje in prenehajo pobijati ljudi, ki hočejo pravico. Zagotovil je, da ne bo nikoli odnehal. Za zdaj ima podporo nekaterih levičarskih predsednikov v Latinski Ameriki na čelu z mehiškim predsednikom Andresom Manuelom Lopezom Obradorjem. ZDA so na nasprotni strani.

V torek se je začela tudi stavka, ki grozi z ohromitvijo države. Organizacije avtohtonega prebivalstva in kmetov so pozvale Perujce k splošni stavki za nedoločen čas, dokler njihove zahteve ne bodo izpolnjene. V sredo je bila zaradi stavke že prekinjena železniška povezava med Cuscom in postajo blizu turistične znamenitosti Machu Picchu, protestniki pa so zaprli tudi avtocesto.