V Iranu druga usmrtitev zaradi protestov

"Madžid Reza Rahnavard je bil danes zjutraj javno obešen v Mašhadu /.../ Obsojen je bil na smrt zaradi vodenja vojne proti Bogu, potem ko je z nožem do smrti zabodel dva pripadnika varnostnih sil," je zapisala agencija Mizan, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. Aretirali naj bi ga 17. novembra, ko je poskušal pobegniti iz države.

Prvo usmrtitev zaradi protestov so sicer v Iranu izvedli v četrtek, ko je bil usmrčen 23-letni Mohsen Šekari, ker je z nožem ranil varnostnika in sodeloval pri blokadi ulic v Teheranu. Njegovo usmrtitev so obsodile ZDA in druge zahodne države. Borci za človekove pravice so sporočili, da so Šekarija mučili in izsilili njegovo priznanje.

Protesti, ki so državo zajeli sredi septembra po smrti 22-letne Mahse Amini v policijskem pridržanju, predstavljajo enega največjih izzivov za Islamsko republiko od njene ustanovitve leta 1979. Foto: Reuters