Pred črnogorskim parlamentom izbruhnili nemiri #foto

Potem ko so črnogorski poslanci znova podprli predlog sprememb zakona o predsedniku, so pred poslopjem parlamenta v Podgorici izbruhnili nemiri, je sporočila policija. Demonstranti so policiste napadli s kamni, steklenicami in pirotehničnimi sredstvi, pri čemer so tudi poškodovali stavbo skupščine. Policija je odgovorila s solzivcem.