V Peruju odkrili novo živalsko vrsto

Znanstveniki v perujskem nacionalnem parku Otishi, ki se nahaja na jugu države, so odkrili novo vrsto plazilca. Novi živalski vrsti so nadeli znanstveno ime proctoporus titans. Je temnosive barve z zlatimi pikami na glavi in bokih, živi pa v visokogorju Andov, so zapisali v perujskem uradu za upravljanje zaščitenih območij.