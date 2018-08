To so najboljši zabaviščni parki v Evropi

1. Puy du Foy, Francija

Morda nekoliko presenetljivo je za najboljšega v Evropi obveljal tematski park Puy du Foy v kraju Les Epesses na zahodu Francije. Ne gre za tipičen zabaviščni park z množico adrenalinskih voženj, temveč obiskovalcem ponuja vrsto spektakularnih predstav, ki uprizarjajo zgodbe iz različnih zgodovinskih obdobij. Ob tem se lahko sprehodite tudi skozi replike vasi iz različnih obdobij, se poskušate prebiti skozi velik labirint in si ogledate vrsto parkov ter ograd z živalmi. Mimogrede - letos so v parku "zaposlili" več vran, naučenih, da pobirajo in odnašajo smeti, v zameno pa dobijo hrano.

2. Europa-Park, Nemčija

Foto: Europa-Park

Zabaviščni park v mestu Rust ob nemško-francoski meji je največji zabaviščni park v Nemčiji ter drugi najbolj obiskani zabaviščni park v Evropi - prvi je pariški Disneyland. Europa-Park ima 13 vlakov smrti in vrsto drugih atrakcij, razpršenih po več tematskih območjih, ob tem pa več kot 50 različnih gostinskih lokalov ter pet hotelov (prihodnje leto nameravajo odpreti še enega). Europa-Park je lani obiskalo več kot 5,6 milijona ljudi.

3. Tivoli, Köbenhavn

Foto: Pixabay

Zabaviščni park v središču danske prestolnice je drugi najstarejši zabaviščni park na svetu, odprli so ga leta 1843. Tivoli ima štiri vlake smrti, med njimi je najbolj znan leseni Rutschebanen iz leta 1914, eden najstarejših še delujočih lesenih vlakov smrti. Ob vlakih smrti obiskovalci uživajo še v vrsti drugih adrenalinskih atrakcij, sicer pa Tivoli deluje tudi kot eden osrednjih mestnih parkov in je pomembno prizorišče kulturnih in zabavnih dogodkov.

4. Disneyland Park, Francija

Foto: Pixabay

Prvi evropski Disneyland so dobrih 30 kilometrov vzhodno od Pariza odprli leta 1992. Obsega dobrih 56 hektarjev in je najbolj obiskan zabaviščni park v Evropi, lani so našteli skoraj 10 milijonov obiskovalcev. Disneyland Park je razdeljen na pet "dežel" z različnimi tematikami, v katerih je skupno 49 atrakcij, med njimi sedem vlakov smrti. Disneyland Park je sicer del kompleksa Disneyland Paris, ki ga sestavlja tudi park Walt Disney Studios - ta je uvrščen na 5. mesto lestvice.

5. Walt Disney Studios Park, Francija

Foto: Pixabay

Drugi park v okviru pariškega Disneylanda so odprli leta 2002 in je bolj kot pravljičnim likom - glavnim junakom Disneyland Parka - posvečen filmski in TV-produkciji od igranih in animiranih filmov do vsega, kar se dogaja v zakulisju filmskega snemanja. Razdeljen je na štiri "studie", vsak od njih pa je posvečen drugemu vidiku filmske produkcije. Pariški Walt Disney Studios je lani obiskalo 5,2 milijona ljudi in velja za tretji najbolj obiskan zabaviščni park v Evropi.

6. PortAventura, Španija

Foto: Wikimedia Commons

Ta zabaviščni park je del letovišča PortAventura World na katalonski obali blizu mesta Tarragona. Razdeljen je na šest tematskih območij - Sredozemlje, Divji zahod, Mehika, Kitajska, Polinezija in Sezamova ulica -, vsako od njih pa obiskovalcem ponuja vrsto atrakcij od vlakov smrti in vodnih atrakcij do predstav. Shambhala, eden od tamkajšnjih vlakov smrti, se lahko pohvali s kar tremi rekordi: ima najdaljši padec ter je najvišji in najhitrejši vlak smrti v Evropi, doseže namreč hitrost 134 kilometrov na uro.

7. Efteling, Nizozemska

Foto: Wikimedia Commons

Največji zabaviščni park na Nizozemskem, ki je tudi eden najstarejših na svetu (odprli so ga leta 1952), je menda v svojem življenju obiskalo kar 94 odstotkov Nizozemcev. Izjemno priljubljen je tudi pri drugih narodnostih, letno ga obišče več kot pet milijonov ljudi. Efteling na jugu Nizozemske je bil sprva zamišljen kot park z otroškim igriščem, pozneje so ga razširili v pravi zabaviščni park z vrsto atrakcij, še vedno pa velja za enega najbolj zelenih na svetu.

8. Leolandia, Italija

Foto: Facebook/Leolandia

Zabaviščni park med Bergamom in Milanom je namenjen predvsem družinam z otroki, kjer lahko malčki srečajo svoje priljubljene junake iz animiranih filmov, kot so Maša in medved, Vlakec Tomaž in Pujsa Pepa. Ob tem je v parku več kot 40 atrakcij in vlakcev za obiskovalce vseh starosti, otroci pa se lahko pobližje spoznajo tudi z živalmi na kmetiji, v akvariju in terariju. Eden najbolj znanih delov parka je "Italija v malem" s 160 miniaturami najbolj znanih italijanskih znamenitosti.

9. Paultons Park, Velika Britanija

Foto: Wikimedia Commons

Zabaviščni park pri Southamptonu na južni obali Otoka velja za dom Pujse Pepe - v okviru Paultons Parka so namreč leta 2011 odprli Svet Pujse Pepe, prvi tematski park, posvečen tej priljubljeni risani junakinji. Ob tem je obiskovalcem na voljo še vrsta drugih tematskih območij, skupno pa več kot 70 atrakcij in adrenalinskih voženj, ki so večinoma prilagojene otrokom, in ne odraslim odvisnikom od adrenalina.

10. Parc d'Atraccions Tibidabo, Španija

Foto: Facebook/Parc d’Atraccions Tibidabo

Park atrakcij Tibidabo so odprli leta 1905 in velja za enega najstarejših še delujočih zabaviščnih parkov na svetu, bolj kot z neverjetnimi vlaki smrti pa obiskovalce privlači z izjemno lokacijo - kot pove njegovo ime, stoji na vzpetini Tibidabo nad Barcelono in se lahko pohvali z verjetno najlepšim razgledom na katalonsko prestolnico. Tamkajšnja najbolj znana atrakcija je Avió iz daljnega leta 1928, menda prvi simulator letenja na svetu, s katerim lahko še vedno poletite visoko nad Barcelono.

