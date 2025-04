Park, ki bo stal na mestu nekdanjega industrijskega kompleksa, se bo raztezal na 476 hektarjih in bo vključeval več tematskih območij, hotel s 500 sobami, restavracijo in zabaviščni kompleks. Tovrstne zabaviščne parke imajo že v ameriških zveznih državah Kalifornija in Florida, pa tudi v Singapurju, na Japonskem in Kitajskem. Vsi ponujajo vožnje in atrakcije, ki temeljijo na Jurskem parku, Minioni, Harryju Potterju in drugih filmskih franšizah.

Naložba vredna več milijard

Že med gradnjo bo park ustvaril 28 tisoč delovnih mest, po odprtju pa osem tisoč v gostinstvu in kreativni industriji. Pričakujejo, da bodo v prvem letu privabili 8,5 milijona obiskovalcev, kar med evropskimi parki trenutno presega le pariški Disneyland.

Zabaviščni park se bo raztezal na 476 hektarjih. Foto: Comcast

Britanski premier Keir Starmer je ob podpisu pogodbe dejal, da bo Bedford, ki se nahaja približno 90 kilometrov severno od Londona, zaradi več milijard funtov vredne naložbe postal dom enega največjih tematskih parkov v Evropi. Laburistična vlada se je zavezala tudi razširiti zračno luko Luton, ki je oddaljena približno 30 kilometrov od parka, s čimer se bo povečala mednarodna povezanost območij.

