The Guardian: Nebotičnik med top evropskimi lokali na terasi

Bralci britanskega časopisa The Guardian so med najlepše evropske lokale na terasah, strehah in podobnih razglednih točkah uvrstili tudi ljubljanski Nebotičnik.

Z junijem se je začelo meteorološko poletje in vsi si želimo čim več časa preživeti zunaj. Jasno, tudi ob pijači. Britanski časopis The Guardian je svoje bralce povprašal, kateri strešni oziroma terasni lokali po Evropi so jih najbolj očarali, nato pa iz predlogov sestavil seznam 10 najboljših - na njem se je znašel tudi znameniti ljubljanski Nebotičnik.

A post shared by Lea Klep▫️ IFPA, Pn1 (@leaklep) on May 26, 2018 at 11:12am PDT

"Kavarna na vrhu Nebotičnika ima najlepši razgled na mesto," so zapisali, "s terase se razlega 360-stopinjski pogled na srednjeveške ulice in grad na eni strani ter Alpe na drugi. Popoln kraj za kavo in tortico ali za koktajl ob sončnem zahodu."

Mi bi sicer ob bok razgledu z Nebotičnika postavili tudi teraso bara v 20. nadstropju ljubljanskega hotela Intercontinental - če ne drugega, je višje kot Nebotičnikova kavarna, ki zaseda 12. nadstropje.

A post shared by Damir (@damir_knez) on May 22, 2018 at 10:13am PDT

Guardianovi bralci so sicer na vrh seznama postavili teraso bara Skajo v središču nemškega mesta Freiburg, v izbor pa so se uvrstili še Park na vrhu parkirne hiše v Lizboni, Frank's Cafe, ki je prav tako na vrhu parkirne hiše, a v jugovzhodnem Londonu, Konak Cafe v Istanbulu, skriti bar na strehi znamenite stavbe La Pedrera v Barceloni, bar na strehi veleblagovnice Rinascente v Palermu na Siciliji, Art-Cafe v Tbilisiju v Gruziji, 360 Bar v madžarski prestolnici Budimpešti in Locavore Bar v 18. nadstropju hotela Steam v švedskem mestu Västerås.