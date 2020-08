Tako so v Toskani rešili zagato zaradi koronavirusa #video

V Toskani so znova v uporabi tako imenovana vinska okna – male line v zidu, skozi katere mimoidočim postrežejo sladoled, kavo, vino in druge pijače. Tako se gostinci izognejo neposrednemu stiku s svojimi strankami.

Iznajdba pravzaprav ni nova, a je v časih, v katerih se je zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa svet znašel letos, še kako dobrodošla. Tako imenovana vinska okna, ki jim naši zahodni sosedi rečejo 'buchette del vino', so trgovci z vinom naredili že v 17. stoletju, ko je po Italiji med letoma 1629 in 1631 pustošila kuga. Zdaj pa se zaradi širjenja novega koronavirusa zdijo nekaterim gostincem znova idealna rešitev za strežbo.

V Toskani obstaja kar okrog 150 vinskih oken, piše Lonely Planet, in večina – približno 100 – jih je v največjem toskanskem mestu Firencah. In po zgledu svojih prednikov skozi njih zdaj strankam spet strežejo nekateri gostinci, pojasnjujejo Matteo Faglia, Diletta Corsini in Mary Christine Forrest, ustanovitelji neprofitne kulturne organizacije Buchette del Vino, katere namen je ohraniti in promovirati to edinstveno kulturno dediščino.

Vinska okna so v 17. stoletju naredili iznajdljivi trgovci z vinom, ki so hitro dojeli težavo nalezljivosti smrtonosne bolezni in se s kugo niso želeli okužiti sami. Tako so se spomnili v svoje zidove izrezati majhne odprtine, da bi lahko v času kuge še naprej javnosti stregli pijačo. "Čutare vina so strankam podajali skozi ta okna, plačila pa niso prejeli v roke, ampak so skozi okence pomolili metalno paleto, kamor je stranka odložila kovance. Prodajalec jih ne nato razkužil s kisom, preden se jih je dotaknil," pojasnjujejo ustanovitelji omenjene organizacije.

Ko je nevarnost kuge minila, so sčasoma vinska okna prenehali uporabljati in so potonila v pozabo. Zdaj pa jih nekateri toskanski gostinci znova uporabljajo, ker se bojijo okužbe z novim koronavirusom. Nekaj zanimivih vinskih oken si lahko ogledate v videu na vrhu članka.

