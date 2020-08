Ryanairu grozi prepoved letenja v Italijo

Italijanska uprava za civilno letalstvo ENAC je napovedala možnost ukinitve dovoljenja za letenje v Italijo družbi Ryanair. Očitajo jim, kot so zapisali, ponavljajoče se kršitve trenutno veljavnih zdravstvenih pravil v zvezi s covid-19, ki jih je uvedla italijanska vlada za zaščito zdravja potnikov.

Predvsem imajo v mislih, da ne upoštevajo zadostne razdalje med potniki in ne spoštujejo pogojev, ki bi dopuščali izjemo pri pravilih o zagotavljanju razdalje med potniki.

Italijanska uprava za civilno letalstvo meni, da Ryanair ne spoštuje epidemioloških ukrepov, kot je zagotavljanje razdalje med potniki. Foto: Reuters

V primeru nadaljevanja kršitev, Ryanairu je namreč zagrozil ENAC, mu bo prepovedana dejavnost na vseh italijanskih letališčih, zaradi česar bi moral Ryanair potnike, ki že imajo vozovnice, preusmeriti na letališča zunaj Italije.

Ryanair: Delamo vse za zmanjševanje interakcij med potniki

Ryanair zavrača navedbe in obtožbe italijanskega regulatorja civilnega letalstva. Njihove navedbe so netočne, Ryanair pa v celoti spoštuje ukrepe italijanske vlade, zato so naši uporabniki lahko prepričani, da delamo vse za zmanjševanje interakcij, tako na naših letalih kot na letališčih in tako varujemo zdravje naših potnikov, so med drugim zapisali pri Ryanairu.

Pri Ryanairu so prepričani, da so obtožbe italijanskih oblasti neutemeljene. Foto: Reuters

Ob tem so podrobno opisali vse spremenjene postopke, od prijave na let do pravil kabinske prtljage, ki, zatrjujejo, močno zmanjšujejo interakcijo med potniki, ki morajo ves čas poleta nositi maske čez nos in usta.

Italija je bila spomladi med prvimi in tudi med najbolj prizadetimi državi zaradi bolezni covid-19, ki je po uradnih številkah terjala več kot 35 tisoč življenj. Razmere so v Italiji sedaj veliko boljše in tudi okužba se širi veliko počasneje kot v številnih drugih državah po Evropi in svetu.