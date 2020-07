Italija: tisoč evrov kazni, ker niso nosili mask

V južni italijanski deželi Kampaniji so v soboto izrekli prve kazni zaradi neupoštevanja pravila o obveznem nošenju zaščitnih mask v okviru ukrepov proti novemu koronavirusu, poročajo italijanski mediji. Kazen v višini tisoč evrov so izrekli v Salernu lastnikom treh lokalov, med drugim nekega bara in frizerskega salona.

Stroga pravila, ki so jih v petek z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa sprejele oblasti te dežele na jugozahodu Italije, določajo, da morajo ljudje maske nositi v zaprtih prostorih, kar vključuje javne zgradbe, veleblagovnice, bare in restavracije, trgovine in javni promet, navaja STA.

Pozval državljane, naj spoštujejo pravila, sicer se bo položaj poslabšal

"Vedeli smo, da bo prišlo do povečanja okužb, to je bilo v veliki meri pričakovano," je nekaj ur pred objavo ostrejših pravil na Facebooku zapisal predsednik Kampanije Vincenzo De Luca, čigar pristojnosti obsegajo tudi območje Neaplja. Pri tem je državljane pozval, naj upoštevajo pravila, sicer se bo položaj v nekaj tednih poslabšal, poroča STA.

V skladu z novimi pravili morajo prevozniki zavrniti vstop potnikom, ki ne nosijo maske. Če so že vstopili in nimajo maske, pa jih je treba kaznovati in jih pozvati, naj izstopijo. Če tega ne upoštevajo, se mora avtobus ali vlak ustaviti in pristojni pokličejo policijo, še navaja STA. Lokalom, v katerih se pravilo nošenja mask ne spoštuje, poleg denarne kazni grozi tudi zaprtje od pet do 30 dni.

Italija je bila prva evropska država, ki jo je epidemija novega koronavirusa močno prizadela. Zaradi covida-19 je umrlo več kot 35.000 ljudi, več kot 242.000 ljudi pa se je z novim koronavirusom okužilo.