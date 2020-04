Od marmelade do čistila – vse to lahko naredite iz pokvarjenega vina

Ko ste vino odprli, ga je najbolje popiti v naslednjih 24 urah, kasneje se začne namreč njegov okus opazno spreminjati. A če se vino enkrat pokvari in vam ne gre več v slast, ga ni treba vreči stran. Z njim lahko storite marsikaj – od pasti za mušice do čistila za vodni kamen.

Ko fenoli v vinu pridejo v stik z zrakom, se začne okus vina postopno spreminjati. Dlje kot odprto in na pol popito stoji v hladilniku, bolj spreminja okus. A pokvarjenega vina ni treba zliti v umivalnik, lahko ga še vedno porabite. Daily Mail je zbral nekaj zamisli, za kaj vse.

Dodatek pri kuhanju

Mnogi recepti zahtevajo, da se med kuho k jedi dodamo tudi nekaj rdečega ali belega vina. Če ravno tisti dan ali v naslednjih dneh ne pripravljate nobene pojedine, ki bi kot sestavino zahtevala tudi vino, ga lahko preprosto zlijete v posodico za delati led in ga zmrznete. Tako lahko kasneje kocko po kocko zamrznjenega vina jemljete iz zamrzovalnika in ga dodajate jedem.

Mešanica vode in belega vina menda učinkovito odstranjuje vodni kamen. Foto: Getty Images

Čistilo za odstranjevanje mastnih madežev

Če belo vino zmešane s kuhinjsko sodo bikarbono, nastane mešanica, ki dobro odstranjuje mastne madeže na tleh balkonov, teras, garaž. Mešanico preprosto zlijte na madež, pustite delovati nekaj minut, nato pa dobro sperite z vročo vodo.

Odstranjevalec vodnega kamna

Druga možnost pa je, da pokvarjeno belo vino spremenite v sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna ali v dezinfekcijsko sredstvo. In sicer tako, da vino, ki vam je ostalo, zmešate z enako količino vode.

Alkohol v kombinaciji s kislino namreč dobro odstranjuje madeže in mikrobe na keramiki in steklu. A pozor, za čiščenje oziroma dezinficiranje površin iz granita takšna mešanica ni primerna, saj lahko kislina, prisotna v vinu, načne materiale iz kamna.

Naravno gnojilo

Kot kaže, imajo tudi rastline rade dobro rujno kapljico, prav tako kot mnogi ljudje. A seveda ne v čisti obliki.

Če sami doma v posebnih fermentacijskih posodah iz bioloških odpadkov izdelujete gonijo za vrt, potem lahko v mešanico dodate nekaj rdečega vina. Takšno domače gnojilo, ki vsebuje tudi nekaj rdečega vina, bo spodbudilo rastline na vašem vrtu k še bolj bujni rasti.

Iz rdečega vina lahko skuhate marmelado. Foto: Getty Images

Past za sadne mušice

Imate vedno v kuhinji v posebni skledi lepo zloženo sveže sadje, ki pa ga rade obletavajo mušice? Potem lahko iz pokvarjenega rdečega vina naredite past zanje, ki jo postavite zraven sklede s sadjem.

Vse, kar potrebujete, je posodica za enkratno uporabo, v katero zlijete vino in nekaj detergenta za posodo ter obe sestavini dobro premešate. Čez posod zalepite čim bolj močan in širok lepilni trak, ki ga nato z zobotrebci preluknjate. Pazite le, da so luknjice dovolj velike, da bodo mušice lahko skoznje sledile vabečemu vonju vina. Ko bodo enkrat prišle not, ne bodo mogle več ven, saj se bodo zalepile za lepilni trak, ki na vrhu prekriva past.

Marmelada iz rdečega vina

Zavrite 350 ml rdečega vina, dodajte 200 g želirnega sladkorja, zvezdasti janež ali katero drugo začimbo, ki se dobro prileže rdečemu vinu (na primer palčko cimeta). Preden se začne vino spreminjati v sirup, trdne začimbe odstranite, nato pa preostalo vsebino prelijte v kozarce za marmelado. Takšna doma narejena vinska marmelada bi morala v hladilniku zdržati vsaj štiri tedne.