Si boste privoščili podaljšan konec tedna? Tukaj so ideje za izlete.

Končala se je šola in praznični četrtek bo marsikdo izkoristil za to, da si privošči podaljšan konec tedna. Če vas vleče k raziskovanju Slovenije, a potrebujete navdih, kam se odpraviti, smo za vas zbrali nekaj namigov in predlogov.

Foto: Andrej Tarfila (www.slovenia.info)

Ljubljana vabi s kulturo, športom in kulinariko

Potem ko je bila Ljubljana v preteklih letih preplavljena s turisti iz bližnje in daljne tujine, je zaradi pandemije koronavirusa zdaj situacija zelo drugačna. Zato si želijo pritegniti čim več domačih gostov, ki slovenske prestolnice morda še niso obiskali kot turisti ali pa si jo želijo doživeti nekoliko drugače.

V Turizmu Ljubljana poudarjajo, da se lahko prebivalci Slovenije na lep, aktiven oddih v naravi odpravijo tudi v prestolnico, s tem namenom pa so oblikovali različne pakete, namenjene družinam ter navdušencem nad kulturo, športom in kulinariko. "Predstavljajte si, da se zapeljete po Ljubljanici kar s supom, v tem času pa vrhunski ljubljanski kuhar samo za vas pripravi piknik košarico slovenskih dobrot, ki si jo privoščite na najlepših zelenih površinah v Ljubljani na odeji pod krošnjami mogočnih dreves," so zapisali.

Maribor stavi na Dravo, pohorske strmine in vinsko trto

Na doživetja stavijo tudi v Mariboru, kjer so prepričani, da je največje štajersko mesto pisano na kožo tako ljubiteljem vina in kulinarike kot tudi ljubiteljem lepih razgledov, raziskovanja v naravi, aktivnosti in adrenalina.

Foto: Dejan Dolšak (www.slovenia.info)

Športne navdušence v Mariboru vabijo na supanje po Dravi, na adrenalinski spust z gorskimi kolesi po pohorskih strminah ali pa na lagodnejšo vožnjo z električnim kolesom do katere od turističnih kmetij na okoliškem podeželju. Ker je Maribor nedvomno mesto vina, vabijo tudi tamkajšnje vinske ceste, slavno Srce med vinogradi in nova vinska fontana v Vodolah. Veliko teh doživetij pa si lahko privoščite tudi v paketih, ki so jih oblikovali v sodelovanju z mariborskimi hoteli in drugimi turističnimi nastanitvami.

Istrska doživetja, ki jih še ne poznate

V obalnih občinah želijo medtem Slovence spodbuditi, da bi ob plažah začeli odkrivati tudi dragulje istrskega zaledja. Na primer slikovite istrske vasice, ki čakajo, da jih odkrijete - od Hrastovelj in Koštabone do Marezig in tamkajšnje vinske fontane ter Padne, po mnenju nekaterih najlepše istrske vasi.

Foto: Jaka Ivančič (www.slovenia.info)

Mimogrede: ali ste vedeli, da so olivna olja iz slovenske Istre med najboljšimi na svetu? Na praznični četrtek imate odlično priložnost, da obiščete oljkarje v istrskem zaledju in iz prve roke izveste, zakaj so ta olja tako posebna, ob njih pa obiščete še vinarje, ki vam bodo ponudili svoj pridelek. Vinarji in oljkarji slovenske Istre bodo namreč 25. junija odprli svoja vrata in vabijo, da jih obiščete.

Okusi krajev ob Muri

Pomurje je dežela odlične hrane in gostoljubnih ljudi, a je v glavah številnih Slovencev še vedno oddaljen kot naše države. Pa ni tako - zaradi pomurske avtoceste je bližje kot kadarkoli. Prekmurske ravnice, Goričko, Prlekija z Jeruzalemom ... To so kraji, kjer praktično vsakdo najde kaj zase: kolesarji, ki ljubijo ravnino, ali tisti, ki imajo radi razgibano pokrajino, pa vsi, ki utrujeno telo radi potopijo v termalno vodo, in seveda ljubitelji dobre jedače in pijače.

Foto: Andrej Tarfila (www.slovenia.info)

V Pomurju že nekaj časa gradijo projekt Gourmet Over Mura, ki se ga je sprva lotilo sedem kulinaričnih ponudnikov, tem se zdaj pridružujejo tudi ponudniki nastanitev, skupaj pa pišejo vse uspešnejšo turistično zgodbo.

Deželica sonca in grozdja

Najbolj znani Dolenjec je nedvomno cviček, zato ni nič čudnega, da so na Dolenjskem razvili vse bolj priljubljen turizem v zidanicah. Nekdaj prostori za vinogradnike in vinarje so postali turistične nastanitve za vse, ki si želijo miru v slikovitem naravnem okolju. Zidanice so domačini gradili z veliko ljubezni, včasih so v njih gostili samo najboljše prijatelje, poudarjajo na Dolenjskem, kjer so zdaj veliko teh hišk odprli za turiste.

Foto: Tomo Jeseničnik (www.slovenia.info)

Ko se nastanite, pa Dolenjska ponuja vrsto možnosti za aktiven oddih - od pohodniških poti po Gorjancih in raziskovanja obronkov kočevskih gozdov do kolesarjenja po dolenjskih gričkih ter plavanja v termalnih vodah Šmarjeških in Dolenjskih Toplic.

Gorenjska, dežela fantastičnih razgledov

Ob omembi hribolazenja v Sloveniji nedvomno najprej pomislimo na Gorenjsko. Grizenje v hrib pa ni oziroma ne bi smelo biti le nabiranje kondicije, temveč uživanje v okolju, ki nas obdaja, ter razgledu, s katerim smo nagrajeni na cilju.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

In za to, da bi uživali v spektakularnih razgledih, vam ni treba biti utrjen planinec - na Gorenjskem boste z njimi nagrajeni tudi ob manj zahtevnih vzponih. Kam se odpraviti? Tukaj je nekaj predlogov za vse okuse in kondicijske stopnje:

Oglejte si še: