Sedem top ponudnikov Prekmurja kliče "ote cuj"

V Expanu, ki mu pravijo tudi "vrata v Pomurje" so danes predstavili idejo nadgraditve projekta Gourmet Over Mura. Sedem pomurskih ponudnikov vrhunskih kulinaričnih in vinskih zgodb je k združevanju povabilo tudi ponudnike butičnih nastanitev, da bi tako Pomurje začeli ponujati regijo tudi kot petzvezdično turistično doživetje. S tem so naredili, kar lokalni skupnosti v vseh letih ni uspelo – povezati turistično ponudbo regije. Ponudnikom kličejo "ote cuj", pridružite se nam.

Gourmet Over Mura združuje sedem ponudnikov, ki prihajajo iz levega in desnega brega reke Mure. Domačija Firbas, Vinarstvo Marof, Šunkarna Kodila, Pivovarna Bevog, Gostilna Rajh, Vinarstvo Steyer, oljarna Kocbek si prizadevajo, da bi razvojna strategija pomurskega turizma v svoje načrte vključila tudi njihove ideje.

1 / 42 2 / 42 3 / 42 4 / 42 5 / 42 6 / 42 7 / 42 8 / 42 9 / 42 10 / 42 11 / 42 12 / 42 13 / 42 14 / 42 15 / 42 16 / 42 17 / 42 18 / 42 19 / 42 20 / 42 21 / 42 22 / 42 23 / 42 24 / 42 25 / 42 26 / 42 27 / 42 28 / 42 29 / 42 30 / 42 31 / 42 32 / 42 33 / 42 34 / 42 35 / 42 36 / 42 37 / 42 38 / 42 39 / 42 40 / 42 41 / 42 42 / 42

"V regij imamo veliko neizkoriščenega potenciala za petzvezdični ne masovni turizem. V preteklem obdobju je bilo vse usmerjeno v promocijo regije kot termalne destinacije. Mi pa smo prepričani, da je zdaj pravi čas, da naše povezovanje še razširimo in enotno strateško pristopimo k promociji Pomurja kot kulinarične regije z butično nastanitvijo," je dejala Tanja Pintarič iz Gostilne Rajh v bakovcih, ki je na nedavni podelitvi Michelinovih priznanj prejela priznanje Bib Gourmand za izjemno razmerje med ceno in kakovostjo, ki ga je dobilo devet slovenskih restavracij.

tanja Pintarič se zaveda, da je povezovanje zmagovalno za vse. Foto: Ana Kovač

S povezovanjem do daljšega obiska turistov

Z namenom navzkrižne promocije so k partnerskemu sodelovanju povabili ponudnike s primerljivo kakovostnimi butičnimi nastanitvami. Na njihovo pobudo se je z zanimanjem odzvalo devetnajst ponudnikov, ki bodo pripomogli k temu, da bodo turisti v Pomurju preživeli še kak dan več.

Maja Pak je prepričana, da takšne projekte potrebujemo. Foto: Ana Kovač Po mnenju vseh, ki sodelujejo pri projektu, je povezovanje edina prava pot, ki vodi do prepoznavnosti in uspeha celotne regije v turizmu.

"Zadnji dve leti smo se še bolj usmerili v butični turizem, ker vidimo, kako se vedenje turistov spreminja in je dobro, da se temu znamo prilagoditi. Zgodba Gourmet Over Mura to dokazuje, take zgodbe rabimo in si jih želimo. Kriza prinaša to, da bo upad turističnega prometa povsod po svetu in tudi v Sloveniji velik.

Mi bomo skušali ta upad ublažiti s povečanjem števila domačih turistov, zato smo tudi na STO zasnovali kampanjo Moja Slovenija," je na prireditvi povedala Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO).

"Regija ima odličen potencial, ki še ni v celoti izkoriščen"

Kot je dejala Pakova, ima ta regija odličen potencial, ki še ni v celoti izkoriščen.

"Turistu moramo olajšati percepcijo Slovenije, ker dlje kot gremo, manjša postaja Slovenija in moramo se predstavljati enotno, v celoti. Moramo zelo jasno povedati, kaj Slovenija je, poudariti štiri makro regije, specifičnosti, znotraj tega pa destinacije, doživetja in produkte. Tu vidim Pomurje kot odlično destinacijo, kjer se prepleta naravni faktor zdravilišča z vrhunsko gastronomijo, kar se dokazuje tudi s takimi ekskluzivnimi projekti, kot je Gourmet Over Mura. Kombinacija gastronomije, aktivnih počitnic in programov dobrega počutja je zmagovalna," je prepričana Pakova.

Brez bučnega olja v Prekmurju ne gre. Foto: Ana Kovač

Ponudniki ponosni, da so prejeli povabilo s strani tako uspešnih znamk

Ponudniki namestitev, ki so se že odzvali na vabilo, se tovrstnega povezovanja zelo veselijo, saj so vsi, brez izjeme, prepričani, da so s povezovanjem veliko močnejši in bodo na ta način privabili še več gostov.

"Bili smo navdušeni, ko smo dobili povabilo in smo zelo veseli, da lahko sodelujemo pri takem projektu. Povabilo je bilo za nas potrditev dosedanjega trdnega dela in lepa popotnica za naprej," je povedala Manuela Kuhar Makoter, direktorica nastanitev Terasse Jeruzalem resort.

"Današnji gostje želijo predvsem sobivati z naravo, želijo si miru in naše tišine in prav to jim moramo ponuditi, obenem pa jih zelo zanima naše življenje in so zelo radi tudi del našega vsakdana. Naše nastanitve morajo ponujati prav to," je dejala Kuhar Makoterjeva.

Manuela Kuhar Makoter ve, dalahko Slovenci z butično ponudbo dosežemo visoke cilje. Foto: Ana Kovač

"Če tradicionalno predstaviš v sodobni obliki, ne moreš zgrešiti"

Tudi Goran Dominko, solastnik nastanitve Pri Momi, je z veseljem sprejel povabilo k sodelovanju pri projektu. Poudaril je, da so imena, ki oblikujejo Gourmet Over Mura, velika imena in je povabilo zanje zelo veliko priznanje in priznanje, da delajo prav.

"Z ženo sva oba arhitekta in za turizem delava že skoraj 30 let. Vedno sva imela občutek, da strank ne poslušajo dovolj v zadnji fazi urejanja prostorov. Tu smo imeli sami priložnost, da smo to pokazali, bili zahtevni sami do sebe in smo očitno uspeli priti do neke točke, ki je bila vse do zdaj sprejeta z vsemi pohvalami," je povedal Dominko, ki mu povabilo k projektu, pri katerem sodelujejo tako velika imena iz njihove regije, daje še dodatno potrdilo, da delajo prav.

"Ponudba Pomurja je originalna, ker črpa izključno iz tradicionalnih izročil. Vsi, ki so že obiskali to območje, znajo uživati v takšnih in drugačnih specialitetah. Naj imajo pogum, da jemljejo izključno iz tradicionalnega izročila in to ponujajo v sodobni obliki in če delaš v tem smislu, ne moreš zgrešiti. Pomembno je biti originalen v preprostosti in v tem, kar je pri nas v tradicionalnem izročilu že dolgo časa. Morda smo se tega v preteklosti premalo zavedali, zdaj pa je ta pot že tlakovana in jo je treba le še nadaljevati," je še dejal Dominko.

Foto: Ana Kovač

"Ponudniki so naredili nekaj, kar lokalni skupnosti v tem prostoru nikoli ni uspelo"

Projekt uživa tudi podporo Mestne občine Murske Sobote. Župan Aleksander Jevšek je dejal, da so, ko so pred letom dni otvorili Expano, dejali, da delajo zgodbe, ki "štrlijo iz povprečja" in vsi ponudniki, ki se predstavljajo v okviru skupine Gourmet Over Mura, ustvarjajo prav take zgodbe.

Župan MUrske Sobote je prepričan, da ima projekt velik potencial. Foto: Ana Kovač "To so tiste zgodbe, ki niso nujno povezane z visokimi objekti, z dolgimi plažami, ampak štrleti iz povprečja pomeni danes tudi prijazna beseda, dobra kupica vina, nekaj lepega, to, da doživiš naravo, prekolesariš Goričko, kaj dobrega spiješ in tudi nekaj dobrega poješ. To mi imamo in to odpira vrata v Pomurje," je dejal Jevšek in izrazil veselje ob tem, da so ponudniki naredili nekaj, kar lokalni skupnosti v tem prostoru nikoli ni uspelo narediti in sicer povezati turistično ponudbo regije.

"Še vedno se 27 občin preveč zapira v svoje vrtičke in sedaj je prišel poziv od spodaj navzgor. Povedali so "ote cuj" (v prevodu "pridite zraven" op. p.) in tudi mi bomo ostalin ponudnikom, županom in županjam povedali ote cuj. Menim, da je to začetek ene dobre regijske zgodbe, ki ima izjemne potenciale in mi smo zraven," je povedal Jevšek.

Ob tej priložnosti so napovedali tudi osrednji regijski vrhunski kulinarični dogodek Gourmet Over Mura, ki bo v petek, 4. 9. 2020 in festival Diši po Prekmurju, ki bo v soboto, 5. 9. 2020, za katerega je župan tudi obljubil novosti.