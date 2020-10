Skupaj s strokovnjaki je časnik The Wall Street Journal predvidel, kako bodo v prihodnosti, po pandemiji novega koronavirusa, videti počitnice in potovanja, kakšni bodo nastavitve v hotelih, postanki na letališčih in letenja. Nas bo bolj vleklo na sever, v hladne kraje, in ne toliko v tople in eksotične kraje?

Tako bodo po njihovem mnenju popotniki razmišljali v prihodnje:

Večkrat bomo pomislili na Evropo. Ljudem se bodo ponovno prikupile evropske prestolnice, k čemur bo pripomoglo tudi dejstvo, da so bistveno manj oblegane s turisti, začeli pa bomo razmišljati tudi o lokacijah, na katere prej sploh ne bi pomislili. Na primer na evropske otoke, kot je nemški Sylt.

Nemški otok Sylt je pravzaprav evropski biser, na katerega do zdaj nismo bili dovolj pozorni. Foto: Getty Images

Plaže, zelenje in svež morski zrak na otoku Sylt. Foto: Getty Images

Aljaska bo postala trend. Svež zrak Aljaske in prostrana narava bosta popotnike prepričala, da za novo destinacijo izberejo ta pester sever, kjer bodo lahko na vsakem koraku posneli dih jemajočo fotografijo.

Raziskovanje Aljaske v kajaku. Foto: Getty Images

Trend bo tudi ezoterična prehrana. Sogovorniki časnika izpostavljajo tudi Ferske otoke, skupino otokov v severnem Atlantskem oceanu, med Škotsko na jugu, Islandijo na severozahodu in Norveško na vzhodu. Vetrovna veriga otokov skrbi za razgibano in edinstveno kulinariko, v kateri bodo uživali vsi "foodieji", strastni ljubitelji hrane.

Čeprav hladni, so Ferski otoki dih jemajoči ... Foto: Getty Images

... in zelo barviti. Foto: Getty Images

Za higieno bomo pripravljeni dobro plačati. Novi koronavirus nas je spet opomnil na pomen čistoče in higiene, kar se bo poznalo še leta in leta. Primerno razkužena letala, čakalnice na letališčih, hotelske sobe in skupni prostori bodo postali nekaj, kar bomo dodatno cenili in bomo za to verjetno pripravljeni plačati malce več.

Arktika bo postala privlačna. Poznavalec križarjenj je za časnik povedal, da bodo nove, drugačne destinacije po pandemiji postale nov hit, s čimer ima v mislih kraje, kot je na primer Arktika. Ljudje si bodo po njegovem mnenju hoteli ogledati živalske vrste, ki jim zaradi globalnega segrevanja grozi izumrtje, kot je polarni medved.

Supanje malo drugače, na Arktiki. Foto: Getty Images

Cenili bomo robotske pomočnike. Sogovorniki časnika iz hotelske industrije predvidevajo, da bodo ljudje po pandemiji na robotske pomočnike gledali drugače. Če so bili prej do njih skeptični, jim bo v prihodnosti v njihovi družbi udobneje, saj to pomeni, da bodo imeli čim manj stika z ljudmi, prenašalci virusov, poleg tega pa je takšno "osebje" tudi diskretnejše.

Sicer pa je pandemija že močno vplivala na turizem in potovanja, izpraznila je številne prej množično obiskane prestolnice, s plaž pregnala turiste in močno oklestila potovanja z letali. Ljudje so zdaj omejeni na svoje države, na krajša potovanja in izlete brez letenja. Dolgo bo trajalo, preden bomo spet potovali in počitnikovali kot nekoč.

Preverite več: