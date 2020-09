Prvič v sto letih odpovedali sloviti karneval v Riu #video

Vodstvo združenja šol sambe v Riu de Janeiru je sporočilo, da zaradi širjenja okužb s koronavirusom odpovedujejo znameniti pustni karneval. Prihodnje leto tako prvič v sto letih ne bo slovite pisane parade plesalk in plesalcev, prav tako ni jasno, kdaj bodo s pustnimi karnevali sploh nadaljevali. "Dokler ni cepiva, karnevala ni mogoče varno izpeljati," so sporočili iz združenja.

Foto: Reuters

Mestne oblasti v Riu de Janeiru sicer še niso sprejele odločitve, kaj bo z drugimi prireditvami in zabavami, ki v času pusta običajno potekajo po mestu. Tamkajšnja turistična organizacija pa je že pred dnevi sporočila, da do odkritja cepiva proti koronavirusu ne bo jasno, kdaj bodo v Riu spet začeli prirejati večje javne dogodke.

Foto: Reuters

Brazilija ima trenutno drugo najvišje število smrtnih žrtev zaradi covid-19 na svetu, do zdaj je zaradi te bolezni umrlo že okoli 139 tisoč Brazilcev. Po številu okužb, do zdaj so jih našteli že 4,6 milijona, pa so na tretjem mestu.

