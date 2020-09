V Avstriji bodo dovolili smučanje, zabav pa ne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Avstriji bo v letošnji zimski sezoni smučanje dovoljeno, a brez spremljevalnih zabav. S tem želi avstrijska vlada preprečiti širjenje covid-19 in rešiti pomembno turistično panogo.

Avstrijski podjetniki in politiki so v zadnjih dneh zelo zaskrbljeni, saj so zaradi rasti števila okužb z novim koronavirusom številne evropske države svojim državljanom odsvetovale potovanja ne le na Dunaj, ampak tudi v gorska središča, piše STA.

Hrana in pijača le za mizo, lokali se bodo zapirali ob 22. uri

Zdaj se je oglasil avstrijski kancler Sebastian Kurz in pojasnil, da bodo turisti v Avstriji pozimi lahko smučali, jedli v restavracijah in se udeleževali kulturnih prireditev. Klasičnih zabav pa ne bo. Bari bodo lahko stregli hrano in pijačo le gostom, ki bodo sedeli za njihovo mizo, ob tem pa bodo morali, enako kot restavracije, v smučarskih središčih vrata zapreti ob 22. uri, še poroča STA.

