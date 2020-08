Razkrili načrte, kako bo letos videti smučanje v zloglasnem Ischglu

Do marca letos je Ischgl v alpski dolini Panzaun veljal za eno najbolj mondenih smučarskih središč v Evropi. Zaradi divjih "apres ski" zabav so mu pravili tudi avstrijska Ibiza, prav zaradi teh zabav pa je letos izgubil svoje dobro ime.

Tam se je namreč v prvih mesecih letošnjega leta z novim koronavirusom okužilo ogromno smučarjev, ki so virus nato raznesli v svoje domače države. V Ischglu pa so dejstvo, da so očitno žarišče okužb, sprva poskušali prikriti in tako poskrbeli za nemoteno nadaljnje širjenje virusa.

Foto: Getty Images

Sezona se začne čez tri mesece

Kako torej oprati tako zelo omadeževano podobo? V Ischglu bodo to poskušali storiti s transparentnimi in zelo strogimi zaščitnimi ukrepi. Žičnice nameravajo zagnati čez tri mesece, 26. novembra, smučanje na strminah smučišča Silvretta, ki iz Tirolske sega tudi v Predarlško in čez mejo v Švico, pa bo letos videti precej drugače.

"Sestavili smo seznam ukrepov, s katerimi bomo poskrbeli za zdravje in varnost naših gostov, delavcev in tudi lokalnega prebivalstva," so sporočili iz Ischgla.

Foto: Getty Images

Smučarji bodo tako na vsakem koraku srečevali informacijske table in znake, ki jih bodo obveščali o zaščitnih ukrepih ter pravilnem ravnanju na žičnicah in v gondolah, gostinskih lokalih, trgovinah in vseh drugih javnih prostorih. Prav tako bodo smučarjem na vsakem koraku na voljo razpršilniki z razkužilom.

Brezplačni zaščitni šali za vse smučarje

Ob nakupu smučarske vozovnice bo vsak smučar dobil brezplačen multifunkcijski šal, ki ga je mogoče uporabiti kot zaščitno obrazno masko - nošenje zaščitnih mask v javnih prostorih bo obvezno. Maske bodo seveda tudi obvezen del uniforme za zaposlene, te bodo ob začetku sezone testirali, med sezono pa bodo občasno testirali vse delavce, ki bodo v stiku z gosti.

Foto: Getty Images

Čeprav to ni zakonsko obvezno, bodo zmanjšali največje dovoljeno število potnikov na žičnicah, tako v gondolskih kabinah kot na sedežnicah bo nošenje mask obvezno. Kabine in sedišča bodo večkrat dnevno razkužili, prav tako bodo redno razkuževali površine in zrak v skupnih zaprtih prostorih od smučarskih avtobusov do stranišč in trgovin.

Brez bučnega "ski openinga"

Ischgl v letošnji sezoni nedvomno ne bo imel tako divjega žurerskega značaja kot do zdaj. "Glasba v restavracijah in barih bo dovoljena le ambientalno," so sporočili.

Foto: Getty Images

Odpovedali so tudi veliki koncert ob začetku smučarske sezone novembra, ki je do zdaj z zvezdniškimi nastopajočimi vedno pritegnil množice, dopuščajo pa možnost, da bodo vendarle izvedli koncerta med velikonočnimi prazniki in ob koncu sezone.