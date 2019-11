Se spomnite hiš v Italiji, ki so jih prodajali za en evro? Tako se je ta zgodba iztekla. #video

V zadnjih letih so se v več italijanskih krajih odločili, da izpraznjene in razpadajoče nepremičnine prodajo za simbolično ceno v zameno za to, da jih novi lastniki obnovijo. Je šlo za potegavščino ali so dejansko sklenili kakšno kupčijo?

Jug Italije se že leta spopada z demografsko krizo, odmaknjeni kraji se praznijo, ker se mladi izseljujejo, hiše oziroma celotna naselja pa razpadajo. V zadnjih nekaj letih so se zato lokalne oblasti v več takšnih vaseh in mestecih odločile, da prazne nepremičnine prodajo za simbolično ceno (v več primerih za le en evro), novi lastniki pa se morajo zavezati, da jih bodo obnovili.

Pred kratkim je ameriški medij CNN stopil v stik z več ljudmi, ki so se dejansko odločili za takšen nakup, in preveril, ali so zadovoljni s kupčijo.

En evro in nekaj ročnih spretnosti za nov počitniški dom na Siciliji

Med prvimi, ki so sprejeli ponudbo in kupili nepremičnino v sicilskem mestecu Mussomeli, je bila 27-letna Francozinja Morgane Guihot. Za 50 kvadratnih metrov veliko domovanje sta z možem odštela en evro in se zavezala, da ga bosta obnovila, renovacijska dela pa so zdaj že skoraj končana.

"Večino dela sva opravila sama in čudovito je bilo videti, kako je hiša znova oživela," sta za CNN povedala zakonca, ki bosta domovanje v osrčju Sicilije uporabljala kot počitniški dom, "ta kraj naju je takoj osvojil s svojim šarmom, domačini so izjemno prijazni, nakup nepremičnine pa je tekel brez težav. Vse skupaj se je izšlo bolje, kot sva pričakovala - mislila sva, da bo hiša v slabšem stanju."

Nekateri kupci so se medtem raje odločili za nepremičnine, za katere je bilo treba odšteti nekaj več denarja, a niso potrebovale tako obsežne prenove. Med njimi je bil Belgijec Patrick Janssen, ki je za trisobno domovanje, potrebno le minimalnih obnovitvenih del, odštel deset tisoč evrov.

Kraj, kjer bi se lahko upokojil

"Odločil sem se, da ne bom kupil ruševine, ampak bolje ohranjeno hišo, vanjo vložil še nekaj denarja in tako dobil nepremičnino, ki bo v popolnem stanju še več desetletij," je za CNN pojasnil Belgijec, ki je hišo v Mussomelliju sprva nameraval uporabljati le kot počitniško hišo, a mu je tako prirasla k srcu, da se bo ob upokojitvi tja morda preselil za stalno. "V Belgiji se ljudje nikoli ne sprostijo," je dejal, "tukaj pa je življenje bolj preprosto, mesto je prijetno, okoliška narava pa čarobna. Je popoln kraj za to, da si napolniš baterije."

V Mussomelliju je sicer še vedno več nepremičnin na prodaj za en evro, ponudbo si lahko ogledate tukaj

Tako kot prej omenjeni francoski par tudi Janssen ni imel težav z domnevno pretirano zapleteno italijansko birokracijo. "Pravzaprav me je presenetilo, da sta nakup in obnova hiše na Siciliji veliko bolj preprosta kot v Belgiji," je pripomnil.

Nekateri so vendarle trčili ob zloglasno italijansko birokracijo

Mestece Zungoli v Kampaniji Foto: Getty Images Na precej več zapletov pa je naletel Newyorčan Kenny Sanchez, ki je, kot je pojasnil za CNN, ponudbo za nakup hiše v italijanski deželi Kampanija oddal, ne da bi resnično verjel, da bo sprejeta. Zato je bil toliko bolj presenečen, ko so ga obvestili, da ga v mestecu Zungoli, dobrih sto kilometrov od Neaplja, čaka hiša.

Tja se je odpravil letos poleti in ugotovil, da ga čaka precej dela, hiša ne bo vseljiva vsaj še nekaj let. "Obnova bo trajala do tri leta," je za CNN povedal Sanchez, ki je izkusil tudi temnejšo plat urejanja dokumentacije v Italiji: "Še vedno čakam na kupo-prodajno pogodbo. Dokler je nimam, ne moremo začeti obnove."

Kljub temu pa je optimističen in se veseli trenutka, ko bo z družino lahko počitnikoval v novem italijanskem domu. "To bo naše poletno domovanje," je dejal, "Zungoli je čudovit kraj in veseli smo, da smo dobili to priložnost."

