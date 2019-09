V tej italijanski deželi ponujajo 25 tisoč evrov, če se priselite k njim

V Molizeju, drugi najmanjši italijanski deželi, ki se razteza med Apenini in Jadranskim morjem, so zaskrbljeni zaradi upadanja števila prebivalstva. Italijanski statistični urad navaja, da je izseljevanje iz te južnoitalijanske dežele, ki ima trenutno 305 tisoč prebivalcev, med najintenzivnejšimi v Italiji, od leta 2014 je od tam odšlo več kot devet tisoč ljudi. Ob tem se prebivalstvo Molizeja vse bolj stara, rojstev je vse manj in predvsem podeželske vasi so vse bolj prazne.

Foto: Getty Images

Predsednik deželne vlade v Molizeju Donato Toma se je zato odločil, da bo poskušal nove prebivalce privabiti z denarjem. Vsakomur, ki se bo priselil v katero od tamkajšnjih vasi, obljublja dobrih 25 tisoč evrov oziroma 700 evrov na mesec v treh letih.

Ob tem so postavili dva pomembna pogoja: izbrana vas mora imeti manj kot dva tisoč prebivalcev, vsak priseljenec pa se mora obvezati, da bo tam odprl podjetje oziroma zagnal novo dejavnost.

Foto: Getty Images

"Če bi denar podarili brez obveznosti, bi bila to le še ena dobrodelna gesta," je za Guardian pojasnil Toma, "mi pa hočemo storiti več. Hočemo, da ljudje investirajo sem. Ukvarjajo se lahko z marsičim, odprejo lahko pekarno, papirnico, restavracijo, karkoli. S tem želimo obuditi življenje v naših vaseh, obenem pa dvigniti število prebivalcev."

Foto: Getty Images

Toma je še naznanil, da bo deželna vlada v vsak kraj, ki ima manj kot dva tisoč prebivalcev, vložila deset tisoč evrov za izboljšanje infrastrukture in promocijo kulturnih dejavnosti. "Višanje števila prebivalstva ni dovolj, ljudje potrebujejo infrastrukturo in razloge, da ostanejo, sicer bomo v nekaj letih spet na začetku," je za Guardian še povedal predsednik deželne vlade.

