Na Siciliji ponudili hiše za en evro, zdaj se utapljajo v povpraševanju

Potem ko so se v sicilijanskem mestecu zaradi vse manjšega števila prebivalcev odločili, da bodo skušali nove prebivalce privabiti z nepremičninami po simbolični ceni, zdaj ne morejo slediti neznanskemu odzivu na to ponudbo.

Konec prejšnjega tedna je več svetovnih medijev posredovalo novico, da v mestecu Sambuca na Siciliji prodajajo hiše po en evro in s tem skušajo znova vrniti življenje v mesto, ki sta ga izseljevanje in nizka rodnost dodobra izpraznila.

Primeri nepremičnin, ki jih ponujajo

Ponudba sicer ni tako spektakularna, kot se sprva sliši, ob nakupu se je treba zavezati, da boste zapuščeno nepremičnino v treh letih prenovili in vanjo vložili vsaj 15 tisoč evrov, prav tako zahtevajo pet tisoč evrov predplačila, ki ga po prenovi dobite nazaj.

Skupno 20 tisoč evrov za od 40 do 150 kvadratnih metrov, kolikor obsegajo nepremičnine v ponudbi, pa je še vedno prav dobra kupčija. To je ugotovil tudi Giuseppe Cacopio, podžupan Sambuce, ki se zadnjih nekaj dni predvsem trudi, "da ne bi znorel", poroča spletni portal The Local.

Foto: Wikimedia Commons

Na občini se namreč utapljajo v elektronski pošti pa tudi telefonskih klicih zainteresiranih kupcev z vseh koncev sveta. Prejeli so več kot 40 tisoč elektronskih sporočil, telefonske linije pa so ves čas zasedene, poroča časopis Il Messaggero.

Po nepremičninah povprašujejo najrazličnejši tipi kupcev, od zasebnikov do podjetij, ki to priložnost vidijo kot dobro naložbo. "Ravnokar me je klical podjetnik iz New Yorka, rekel je, da nocoj prileti na Sicilijo," je za The Local povedal Cacopio, "klicala je tudi zelo bogata gospa iz Dubaja, ki želi kupiti prav vse hiše, ki jih ponujamo."

Pogled na Sambuco z obale jezera Arancio, nad katerim leži mesto. Foto: Wikimedia Commons

Kako se bodo odločili, komu bodo prodali hiše, ni jasno, ob tem pa na portalu The Local poudarjajo, da v Italiji ne manjka zapuščenih starih hiš, ki jih je mogoče kupiti za res nizko ceno, in da bo v prihodnje izbira le še večja. Če se bo trend izseljevanja in nizke rodnosti v majhnih in odmaknjenih italijanskih krajih nadaljeval, jih bo namreč v prihodnjih 25 letih polovica ostala praznih.

Zato so se prodaje praznih hiš po izjemno nizkih cenah do zdaj lotili že v več delih Italije, pred kakšnim letom je podobna ponudba veljala na Sardiniji: