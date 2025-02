Skriti kotički Sredozemlja, ki vas bodo očarali

Že razmišljate o naslednjem spomladanskem ali poletnem oddihu? Italija je s svojo raznoliko ponudbo počitniških destinacij prava zakladnica doživetij: od sončnih plaž in romantičnih vasic do bogate zgodovine in nepozabnih kulinaričnih užitkov. Ne glede na to, ali se na počitnice raje odpravite z letalom ali pa so vam bolj pri srcu avanture z avtobusom, v turistični agenciji Sonček imajo na voljo pestro ponudbo počitnic in raziskovanj najbolj privlačnih italijanskih destinacij. Nekatere med njimi smo raziskali tudi mi.

Hiške trullo v Apuliji Foto: Shutterstock

Italija je dežela osupljivih pokrajin, med katerimi lahko vsakdo najde nekaj zase. Ne glede na to, ali se na počitnice odpravljate z majhnimi otroki, prijatelji ali v dvoje, boste v Italiji brez težav našli destinacijo, ki bo izpolnila vsa vaša pričakovanja.

Toskana vas bo očarala s slikovitimi griči, vinogradi in srednjeveškimi mesti, medtem ko vam bo ligurijska obala, dom slavnih Cinque Terre, razkrila prečudovite razgledne poti in barvite ribiške vasice. Apulija obiskovalce vabi z edinstvenimi hiškami z ošiljeno streho in kristalno čistim morjem. Slavni Sicilija in Sardinija pa sta kot nalašč za peščenih plaž željne turiste, ki si poleg oddiha želijo tudi raziskovanja zgodovinskih znamenitosti in prečudovitih razgledov na neokrnjeno naravo. Tu so še znamenita italijanska mesta s številnimi kulturnimi znamenitostmi, neodkrite kotičke pa boste lahko raziskovali v Kalabriji.

Sicilija – sonce, morje in bogata zgodovina

Foto: Shutterstock

Sicilija, največji sredozemski otok, vas bo navdušila s svojo edinstveno mešanico naravnih lepot, zgodovinskih znamenitosti in bogate kulinarične tradicije. Plaže, kot so San Vito Lo Capo s svojim belim peskom, Mondello v bližini Palerma ter spektakularna Scala dei Turchi, kjer apnenčaste skale ustvarjajo edinstven prizor, vabijo k sprostitvi in osvežitvi v turkiznem morju.

Ljubitelji zgodovine boste navdušeni nad obiskom antičnega mesta Agrigento, kjer vas bo Dolina templjev popeljala v čase veličastne grške civilizacije. Vsekakor na Sicilji ne gre izpustiti vzpona na Etno, najvišji in še delujoči vulkan v Evropi, kjer vas bo pričakal tudi osupljiv razgled na okoliško pokrajino.

Sicilija pa je tudi raj za gurmane – razvajajte svoje brbončice z ocvrtimi riževimi kroglicami arancini, nebeško sladkimi cannoli, polnjenimi z rikoto in kandiranim sadjem. Za glavno jed pa vsekakor morate poskusiti bogato zelenjavno jed caponato.

Sardinija – rajski kotiček v Sredozemlju

Tropska idila s pravljičnimi plažami in kristalno čistim morjem – to je Sardinija. Ta velik italijanski otok, ki leži južno od Korzike, ponuja toliko prečudovitih plaž, da bo vaš največji izziv izbrati najljubšo.

Sardinija Foto: Shutterstock

Slavna Costa Smeralda ponuja bogato turistično ponudbo ob prečudovitih turkiznih zalivih, medtem ko Spiaggia della Pelosa v bližini mesta Stintino vabi s svojim belim peskom in plitvo, prozorno vodo. Ljubitelji narave in avanturističnih podvigov boste navdušeni nad obiskom plaže Cala Goloritzé, do katere vodi slikovita pohodniška pot skozi dramatične apnenčaste formacije.

A Sardinija je tudi dom izjemnih zgodovinskih znamenitosti – skrivnostni nuragi, prazgodovinske kamnite utrdbe, so edinstven pečat otoka, ki sega več tisoč let v preteklost. Na seznam želja za ogled pa vsekakor dodajte tudi čarobno jamo Neptun, v kateri vas bo pričakalo osupljivo podzemno jezero.

Sardinijska kuhinja je znana po prepletu morskih in kmečkih vplivov – na svoj račun boste prišli tako ljubitelji sveže morske hrane kot tudi gurmani, ki iščejo tradicionalne lokalne jedi, kot so testenine malloreddus s paradižnikovo omako in klobaso. Prav posebno mesto na Sardiniji pa ima tudi seadas, sladica iz hrustljavega testa, polnjenega z ovčjim sirom, in prelita z medom.

Neapelj – mesto pod Vezuvom

Pompeji in Vezuv Foto: Shutterstock

Mesto Neapelj je seveda najbolj znano po izbruhu vulkana Vezuv, ki pa je s plastjo pepela prekril ne le slavne Pompeje, pač pa tudi manjkrat omenjeno mestece Herkulanej. Obiščite kraljevo palačo, podzemni Neapelj in barvito ulico Spaccanapoli.

A Neapelj z okolico turistom ponuja še veliko več. Tu boste našli tudi prečudovite plaže, med katerimi so še posebej znani Bagno Elena in Gaiola. Seveda pa ne pozabite poskusiti tiste prave, znamenite neapeljske pice z mehkim testom, hrustljavimi robovi in slastno mocarelo, sladkih sfogliatell ter svežih morskih specialitet.

Rim – večno mesto

Foto: Shutterstock

Ta evropska metropola je idealna dopustniška lokacija tako za romantično navdahnjene pare kot tudi raziskovanja željne popotnike in ljubitelje zgodovine. Rim vas bo vedno znova osupnil s svojo veličastnostjo in bogato zgodovino, ki jo lahko odkrivate na vsakem koraku tega mesta.

Sprehodite se po znamenitem Koloseju, občudujte Forum Romanum, obiščite Vatikan ter se povzpnite na kupolo Bazilike svetega Petra za dih jemajoč razgled. Raziščite slikovite trge, kot sta Piazza Navona in Campo de' Fiori, ter se sprostite ob reki Tiberi. Tukaj je vse na dosegu roke, kar peš lahko obiščete vse znamenitosti, pozorni bodite le, da si boste za raziskovanje mesta vzeli dovolj časa.

Ko pa bo nastopila lakota, si privoščite pravo rimsko carbonaro, testenine cacio e pepe in znameniti tiramisu.

Provansa – dežela barv in dišav

Provansa Foto: Shutterstock

Čudovita pokrajina Ligurije v Provansi vas bo očarala s svojo edinstveno kombinacijo naravne lepote in bogate kulture. Sprehodite se skozi slikovite vasi, kot so Dolceacqua, Apricale in Seborga, kjer se kamnite uličice vijejo med pisanimi hišami, obdanimi z oljčnimi nasadi. Vsekakor obiščite Portofino, ribiško vasico, ki slovi po luksuznih jahtah in idiličnih kavarnah tik ob morju.

Če se želite potopiti v pristen stik z naravo, obiščite čarobna polja sivke v dolini Arroscia ali uživajte v čudovitih razgledih na Ligursko morje s pohodniških poti, ki na vas čakajo v regionalnem parku Portofino.

Italijanska Provansa pa je tudi raj za gurmane – obvezno poskusite pesto alla genovese, pripravljen iz sveže bazilike, pinjol in oljčnega olja, uživajte v svežih ribjih specialitetah ter nazdravite z aromatičnimi ligurskimi vini.

Cinque Terre Foto: Shutterstock

Cinque Terre – idilične vasice ob ligurijski obali

Pet slikovitih ribiških vasic, ki nosijo ime Cinque Terre, ob strmih ligurijskih pečinah ponujajo enega najprepoznavnejših obalnih razgledov v Italiji. Vsaka vasica ima svoj čar – Monterosso al Mare s svojo peščeno plažo, Vernazza z barvitimi hišami in majhnimi trgovinicami ter Manarola in Corniglia s slikovitimi pohodniškimi potmi, ki ponujajo osupljive poglede na morje.

Capri – glamur in lepota obalnih razgledov

Capri Foto: Shutterstock

Otok Capri je sinonim za glamur in razkošje. Ta čudoviti otok, ki leži ob obali Amalfi, je že stoletja priljubljena destinacija za tiste, ki iščejo edinstveno lepoto, a hkrati želijo doživeti nepozabne luksuzne užitke, v zadnjem času pa je vse bolj priljubljen tudi med svetovno igralsko smetano.

Capri vas bo očaral z osupljivimi terasami, ki ponujajo čudovite poglede na Sredozemsko morje, tukaj pa boste našli tudi modro jamo, ki je ena izmed najbolj priljubljenih naravnih znamenitosti otoka.

Poleg naravnih lepot je Capri tudi pravi raj za ljubitelje mode in nakupov – otok je poln luksuznih trgovin, elegantnih restavracij in prijetnih kavarn, kjer boste lahko uživali v okusni italijanski kuhinji, kot so sveže ribe, ravioli in slastni sladoledi.

Elba – skrivnostni raj za ljubitelje narave

Elba Foto: Shutterstock

Otok Elba v Tirenskem morju je znan po svoji naravni lepoti in bogati zgodovini. Elba je pravo svetišče za vse ljubitelje narave in miru, saj ponuja nešteto možnosti za pohodništvo, kolesarjenje in raziskovanje plaž, ki se razprostirajo ob obali.

Prav tukaj si lahko ogledate Napoleonovo hišo in grad, kamor je bil izgnan Napoleon Bonaparte.

Elba pa ponuja tudi odlično kulinariko – uživajte v svežih morskih specialitetah, vključno z znanimi sardelami in okusnimi testeninami, polnjenimi z lokalnimi siri.

Apulija – čarobna dežela trulli in morja

Apulija Foto: Shutterstock

Apulija je čudovita pokrajina na jugovzhodu Italije, znana po svojih edinstvenih kamnitih hišicah s stožčastimi strešnimi konstrukcijami trullo, ki so svoje mesto našle tudi na seznamu svetovne dediščine Unesco. Mesta, kot sta Alberobello in Ostuni, vas bodo očarala s svojimi belimi kamnitimi hišami in ozkimi ulicami, ki vas bodo popeljale skozi zgodovino.

Navdušila vas bo tudi obala s čudovitimi plažami in kristalno čistim morjem, ki so pravi raj za ljubitelje sonca in kopanja. Med kulinarične specialitete Apulija spadajo jedi, kot so testenine orecchiette, ribe na žaru in sveži sirovi izdelki.

Kalabrija – skrivna lepota jugozahodne Italije

Kalabrija Foto: Shutterstock

Na skrajnem jugu Italije na vaš obisk čaka Kalabrija – italijanska dežela, ki je pogosto spregledana, vendar ponuja neprecenljive naravne lepote: apnenčaste klife, raznolike pokrajine in mirne peščene plaže s kristalno čistim morjem.

Navdušila vas bodo mesta, kot sta Scilla in Reggio Calabria, starodavne grške naselbine pa boste našli v mestu Locra. Poskusite lokalno pikantno salamo in morske sadeže, pripravljene po tradicionalnih receptih.

Toskana – raj za ljubitelje umetnosti in vina

Toskana Foto: Shutterstock

Neokrnjena narava, prelepi vinogradi in srednjeveška mesta, ki skrivajo številne zgodovinske in umetniške zaklade – vse to je Toskana. Njene prečudovite pokrajine so kot ustvarjene za raziskovanje s kolesom ali avtomobilom, saj se med slikovitimi griči skrivajo starodavna mesta, kot so Firence, Sienna in Pisa. V Firencah boste odkrili umetniške dragulje, kot sta Uffizijev muzej in Duomo, medtem ko boste v Pisi lahko občudovali svetovno znani nagnjeni stolp.

Ljubitelji vina boste zagotovo uživali v obisku lokalnih vinskih kleti, kjer boste lahko okusili znamenita toskanska vina in specialitete – na jedilniku bodo zagotovo domače testenine, okusna oljčna olja in slastne pečenke, vse s pridihom toskanskega podeželja.

