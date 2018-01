En evro za staro sredozemsko hišo? Ne, to ni potegavščina!

Per la consueta rubrica dedicata al Best of #IgersNuoro stasera andiamo nella #Barbagia di Ollolai alla scoperta di #Orotelli, paese in granito dal 2012 inserito nell'associazione Borghi Autentici d'Italia.

Ollolai v osrednjem delu Sardinije ni edino italijansko mesto, ki poskuša z omenjeno domislico obuditi utrip v lokalnem okolju, vendar pa bo po poročanju CNN očitno prvo, ki bo držalo in uresničilo svojo obljubo.

Novi lastniki morajo v treh letih obnoviti objekte

Zapuščene domove, zgrajene iz kamna in v razpadajočem stanju, so mestne oblasti odkupile od njihovih lastnikov, zdaj pa jih zainteresiranim kupcem ponujajo za en evro.

Vendar se stroški za nove lastnike tu ne bodo končali. Ob nakupu se morajo ti zavezati, da bodo objekte prenovili v treh letih. Celotna ocena obnove domov naj bi tako znašala najmanj 20 tisoč evrov.

Ollolai se spreminja v mesto duhov

Mestne oblasti želijo s prodajo zapuščenih objektov po prej omenjeni simbolični ceni obuditi življenje v skupnosti, ki se je znašla na robu življenja v mestu duhov. Populacija mesta se je v zadnjih petdesetih letih z 2.250 znižala na samo še 1.300 prebivalcev.

"Moja naloga je, da rešim našo kulturo in tradicijo, preden utoneta v pozabo. Vedno smo bili močni ljudje in ne bomo dovolili, da naše mesto umre," pojasnjuje župan Efusio Arbau.

"Domove naših babic moramo obuditi nazaj v življenje"

Nekoč živahne ulice in trgi v mestu so v zadnjega pol stoletja obnemeli. Rodnost je nizka, mladi pa množično odhajajo iz mesta in se preseljujejo v večja urbana središča.

Kamnite hiše, v katerih so nekoč živele družine, so po odhodu celotnih generacij začele propadati in spominjajo na ruševine. A župan je odločen, da bo med razpadajoče stene vrnil življenje.

"Domove naših babic moramo obuditi nazaj v življenje," je prepričan Arbau, ki upa, da bo obnova objektov spodbudila tudi lokalno gospodarstvo in pripomogla k ustvarjanju novih delovnih mest.