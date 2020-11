Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za "izlet" v morske globine do najslavnejše ladijske razbitine bo treba odšteti okoli sto tisoč evrov.

Po več kot 15 letih bodo prihodnjo pomlad razbitino ladje Titanik v severnem Atlantiku spet obiskali turisti. Podjetje OceanGate Expeditions bo v morske globine popeljalo prvo ekspedicijo obiskovalcev, ki bodo na lastne oči videli ostanke čezoceanskega parnika, ki se je potopil 15. aprila 1912.

To ne bo lagoden izlet, ampak pomoč znanstvenikom

To ne bo povsem običajna turistična odprava, pravijo v OceanGate Expeditions. Izredna je že sama cena "izleta", ta znaša 125 tisoč dolarjev oziroma dobrih sto tisoč evrov na osebo, pa tudi udeleženci ne bodo "le" turisti, ampak jih bodo usposobili za sodelovanje na odpravi, na kateri bodo pomagali izdelati tridimenzionalni virtualni model razbitine.

Trenutno je načrtovanih šest odprav, vsaki se bo pridružilo po devet "civilistov", potekale pa bodo od konca maja do sredine julija, poročajo ameriški mediji. Vsaka od odprav bo trajala po deset dni, v tem času pa se bodo udeleženci skupaj s strokovnim osebjem v majhnih podmornicah odpravili na večurne potope do ostankov Titanika okoli 3.800 metrov pod morsko gladino.

Edinstveno potovanje je do zdaj rezerviralo že več kot 25 ljudi, je za Bloomberg povedal direktor podjetja OceanGate Expeditions Stockton Rush, večinoma Američani, nekaj je tudi Avstralcev, Britancev in Kitajcev.

V primerjavi s Titanikom je Mount Everest množična destinacija

Med njimi so takšni, ki so med drugim že rezervirali tudi mesto na prvih komercialnih poletih v vesolje, ki jih napoveduje britanski milijarder Richard Branson, nekateri so v preteklosti že stali na Mount Everestu, je povedal Rush in ob tem dodal: "Toda vrh Everesta vsak dan obišče več ljudi, kot jih je kadarkoli videlo Titanik."

"Ne sprejemamo ljudi, ki želijo, da jih strežemo kot primadone," je še dejal Rush, "zagotovo jih na vzglavnikih ne bodo čakale čokoladice. Pričakujemo, da bodo prilagodljivi. Sicer bodo na ladji dobili vsak svojo kajuto, toda kopalnico si bodo morali deliti z drugimi."

