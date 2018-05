Preverite, ali bo tudi za vas vožnja z vlakom ugodnejša

Tako potnikom, ki se vsak dan vozijo z vlakom, kot tudi tistim, ki se odpravijo na izlet samo ob koncu tedna ali praznikih, bo prvi junijski dan prinesel nove ugodne ponudbe za vožnje po vsej Sloveniji.

Imetniki splošne in osnovnošolske letne vozovnice bodo od prvega junija za 12 mesecev vožnje namesto dosedanjega desetkratnika cene mesečne vozovnice za izbrano relacijo v bodoče plačevali samo še osemkratnik – to je znižanje cene za petino.

Z vsemi abonentskimi vozovnicami na vsak potniški vlak

Prihranek bo zanje lahko še večji, saj od prvega junija imetnikom vseh abonentskih vozovnic, od tedenskih in mesečnih do polletnih in letnih, ne bo več treba plačevati dodatkov za mednarodne, InterCity (IC) in EuroCity (EC) vlake, prav tako ne niti za vlake InterCity.

Omenjeni dodatki za potnike z običajnimi vozovnicami sicer ostajajo nespremenjeni.Slovenija (ICS).

Pomočnik direktorja SŽ-Potniški promet Miloš Rovšnik Foto: Srdjan Cvjetović

Zlatka za zlata leta

Povsem nova letna vozovnica, ki omogoča neomejeno število voženj v drugem razredu vseh vrst potniških vlakov v Sloveniji, je namenjena starejšim od 65 let. V prodaji je že od danes.

Za posamezno vozovnico Zlatka je treba odšteti 299 evrov, a pri nakupu dveh vozovnic Zlatka hkrati bosta upravičenca v seštevku prihranila še 99 evrov – cena za dve vozovnici Zlatka je namreč 499 evrov.

Na izlete ali krajša potovanja po domovini s pavšalno vozovnico

Izletniki, pohodniki in vsi, ki se z vlakom vozijo samo ob koncih tedna in praznikih, pa bodo s prvim junijem prav tako imeli novo možnost za prihranek. Vozovnica IZLETka je pavšalna vozovnica, ki za 15 evrov po osebi omogoča neomejeno število voženj na vseh potniških vlakih po Sloveniji v obdobju petih dneh od izbranega začetka veljavnosti – edini pogoj je, da mora biti dan dela prost dan.

Poletje na slovenske tire prinaša nove ugodnosti za različne kategorije potnikov, ob vlakih, ki poleti ne vozijo, pa je tudi nekaj sezonskih vlakov in direktnih povezav. Foto: Srdjan Cvjetović

Vozovnica IZLETka, ki velja v drugem razredu, bo tako največkrat prišla prav ob koncih tedna, a če je na primer četrtek in/ali petek pred koncem tedna praznik, bo ista IZLETka veljala na vse dela proste dneve v petdnevnem obdobju. Če sta praznika denimo sreda in četrtek (npr. 1. in 2. maj), bo IZLETka veljala tudi v soboto (4. maja) in nedeljo (5. maja), saj sta to dela prosta dneva v petdnevnem obdobju, ki se začne prvega maja, ne bo pa veljala na delovni dan – petek, 3. maja.

Velika družina na izletu ne bo plačala velike cene

Posebej ugodna bo IZLETka v povezavi z družinsko kartico ugodnosti Slovenskih železnic, saj je Družinska IZLETka na voljo za 30 evrov, z njo pa se pod enakimi pogoji lahko vozi do deset družinskih članov, ki so vpisani na družinsko kartico ugodnosti Slovenskih železnic.

Edini pogoj za družinsko IZLETko je, da mora biti v skupini (ne glede na skupno število do deset) vsaj en družinski član nad 12 leti in vsaj en otrok, ki še ni dopolnil dvanajstega leta.

Letna pavšalna vozovnica Zlatka upravičenim imetnikom omogoča 12 mesecev neomejenih voženj s potniškimi vlaki po vsej Sloveniji. Foto: Srdjan Cvjetović

Na Slovenskih železnicah pa še poudarjajo, da vse vrste vozovnic Slovenskih železnic omogočajo popuste pri nekaterih ponudnikih kopalnih, wellness in zabavnih storitev od Ptuja in Čateža do Bohinja, prav tako tudi v nekaterih ljubljanskih hotelih.

Poletni priboljški

Čeprav v poletnem času na slovenskih progah vozi kar nekaj vlakov manj kot med (šolskim) letom, prinaša poletni čas vendarle nekaj dodatnih vlakov. Tako se z 10. junijem vrača nekaj nočnih vlakov med Ljubljano in Mariborom, ki bodo dve največji mesti v Sloveniji tudi sredi noči povezovali do 23. septembra.

Od 2. junija do 9. septembra bodo tudi potniki iz Dunaja, Gradca, Maribora, Celja in Zidanega mosta povezani z Opatijo in Reko brez prestopanja (seveda tudi v obratno smer) – tako kot potniki iz Ljubljane, Postojne in Ilirske Bistrice, ki imajo to možnost vse leto vsak dan dvakrat v vsako smer.

Predvsem ob delavnikih se zaradi pomanjkanja kompozicij na nekaterih vlakih še vedno pojavljajo starejše kompozicije, tudi takšne, ki segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja.S prihodom novih, že naročenih, bodo te staroste zasluženo odromale v pokoj. Foto: Srdjan Cvjetović

Regionalnim vlakom, ki zagotavljajo povezavo med Slovenijo in Hrvaško Istro, se je že 21. aprila pridružil mednarodni vlak Istra, katerega vozni red je prilagojen kopalcem iz Slovenije. Do 23. junija Istra vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 23. junijem in 23. septembrom pa vsak dan.

Več nočnih vlakov v tujino

Okrepitev z vlaki bo v poletnem času deležna tudi Slovenska Istra. Dnevnemu mednarodnemu vlaku Citadela, ki povezuje Ljubljano in Budimpešto z zvezo iz Kopra oziroma v Koper, se bo 24. junija pridružil še direktni nočni vlak v obe smeri med Koprom in Budimpešto. Slovensko morje in madžarsko prestolnico bo povezoval do 2. septembra.

Prav tako bo tudi med Ljubljano in Beogradom med 24. junijem in 17. septembrom vozi nočni vlak, ki bo z ležalniki izboljšal železniško povezavo med prestolnicama, ki jo vso leto vzdržuje par dnevnih vlakov, so še predstavili na Slovenskih železnicah.

Od prvega junija imetnikom vseh vrst abonentskih vozovnic ne bo več treba plačati dodatka za vlake višjega ranga - mednarodne (MV), InterCity (IC(, EuroCity (EC) in InterCity Slovenija (ICS). Foto: Ana Kovač

Pot je še dolga

Nove cenovne ugodnosti so del prizadevanj Slovenskih železnic, s katerimi želijo pridobiti čim več potnikov na slovenske tire. Zavedajo se, da sta za potnike pomembni tudi zanesljivost in hitrost, zato marsikje po Sloveniji izvajajo infrastrukturna dela, s katerimi želijo doseči (prepotrebno) pospešitev slovenskih vlakov.

Potniki bi si vsekakor želeli tudi več povezav in boljšo usklajenost voznih redov med posameznimi programi, kar bi povečalo privlačnost železnic tudi v segmentih, ki pri nas še niso zaživeli, a so drugod po (zahodni) Evropi dobro uveljavljeni - na primer v mestnem prevozu, kjer bi vsaj v Ljubljani, morda pa tudi v Mariboru železnice lahko prevzele vodilno vlogo v zagotavljanju hitrih mestnih povezav (tako, kot S-Bahn v Namčiji, Avstriji ali Švici).

A kaj, ko se pri nas še ne morejo dogovoriti za enotno mestno vozovnico, ki je v (zahodno)evropskih mestih nekaj povsem običajnega in omogoča uporabo vseh oblik javnega prevoza v mestu.

Še veliko možnosti za več potnikov očitno ostaja odprtih.