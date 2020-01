Pozabite avtomobilčke, tukaj se otroci igrajo v tankih #video

Tankovsko dirkaško stezo je v parku Sokolniki, največjem in najbolj obiskanem parku v Moskvi, odprl Sergej Akimov, navdušenec nad tanki, ki se sicer ukvarja z gradnjo replik teh vojaških vozil.

Foto: Reuters

"Tankodrom" za otroke je začel graditi pred tremi leti, po njem pa se malčki v spremstvu staršev prevažajo z miniaturnimi posnetki sovjetskih tankov T-34 iz druge svetovne vojne.

Foto: Reuters

"Malčkom želim vrniti otroštvo brez pametnih telefonov in tablic, takšno, kot smo ga imeli mi, ko smo uporabljali svoje roke in se navduševali nad tehniko," je Akimov povedal za Reuters, "to je bil moj cilj - da otroci pridejo, sedejo v tank, zgrabijo ročice in vidijo, kako je voziti tank."

Foto: Reuters

"Občutek je precej drugačen kot v avtomobilu in zato je ljudem ta atrakcija tako zanimiva," je pojasnil, "še bolj kot otroci so navdušeni njihovi očetje."

Oglejte si še: