Slovenski dizajn: otroški avtomobilček s terapevtskim učinkom #foto

Avtomobilček s simpatičnim imenom Bi Biip je nastal z mislijo na to, kako se otroci začenjajo spoznavati z gibanjem v prostoru - namenjen je namreč malčkom med prvim in šestim letom starosti.

Naravni materiali, ki jih je preprosto vzdrževati

Inovativno mobilno enoto, ki je prijazna tako otrokom kot okolju, so dve leti razvijali arhitektka in oblikovalka Mateja Panter in podjetje Kauch, ki ga vodi Luka Debevec. "Ima privlačno in sodobno obliko, ki je obenem varna ob uporabi, izdelan je iz materialov, ki so naravni, mehki in hkrati omogočajo enostavno vzdrževanje," so poudarili ustvarjalci avtomobilčka Bi Biip.

Foto: Peter Škrlep

"V duhu časa, ko se ozračje našega planeta nenadzorovano segreva, je samoumevno, da izdelek odraža skrb za okolje in je izdelan v skladu z načeli trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva," so še povedali in pojasnili: "V največji možni meri smo uporabili naravne materiale, kot sta les in volna."

Urjenje motoričnih spretnosti skozi igro

Avtomobilček je v prvi vrsti seveda namenjen igri, a skozi njo omogoča urjenje in utrjevanje motoričnih spretnosti, prosto in varno gibanje po prostoru ter prispeva h kakovostnemu okolju za otroke. Primeren je za uporabo tako doma kot v javnih prostorih, ima pa tudi terapevtske učinke pri diagnozah ADHD (motnje hiperaktivnosti in pomanjkanja pozornosti), pri gibalno oviranih otrocih, avtizmu ipd.

Foto: Peter Škrlep

"Otroci naj se igrajo čim več in čim daljše obdobje otroštva," so še poudarili avtorji avtomobilčka Bi Biip, "na ta način pridobivajo spretnosti za prihodnost. Že takoj se začnejo učiti, kar bodo kot odrasli potrebovali - telesne oziroma fizične spretnosti in psihična oziroma čustvena znanja. Skozi igro se malčki tudi sproščajo, zabavajo, zbližujejo, zdravijo in utrudijo. Igrajte se z njimi."

Preberite še: