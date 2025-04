Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane države članice, sta v četrtek zvečer dosegla okvirni dogovor o zaostritvi zakonodaje na področju varnosti igrač. Eden od ključnih ciljev posodobljene zakonodaje je bolje zaščititi otroke pred škodljivimi kemikalijami, vključno z endokrinimi motilci, so navedli na Svetu.