Izbirajte igrače, ki bodo otrokom koristile

So se na Božičkovem seznamu želja vašega otroka tudi letos znašle igrače? Preden začnete zavijati z očmi in se spraševati, kam boste pospravili še več igrač, pomislite, kaj vse lahko dobra igrača nudi otroku.

Dobre igrače so več kot le igrače

Krepijo ustvarjalnost

Dobra igrača pri otroku vzbuja domišljijo in ga vabi k ustvarjanju, s čimer krepi njegova ustvarjalnost. Otrok pa se skozi ustvarjalno igro tudi sprošča in umirja. Igrače, ki spodbujajo ustvarjalnost, so različni ustvarjalni kompleti, plastelin ali modelirna masa, pribor za slikanje, glasbeni inštrumenti, kocke.

Razvijajo fino motoriko

Otrokove finomotorične spretnosti se razvijajo z urjenjem mišic v rokah, predvsem prstih. Te gibe pa se mora otrok naučiti tudi uskladiti z očmi. Za to je potrebne veliko vaje. Pri tem mu bodo pomagale igrače, kot so natikanke za najmlajše, vstavljanke, sestavljanke, pretikanke, kocke.

Foto: SPAR

Spodbujajo logično razmišljanje

Logično sklepanje otroku ne bo v pomoč samo v šoli, ampak tudi nasploh v življenju, saj bo z logičnim razmišljanjem lažje kos različnim življenjskim izzivom. Logično mišljenje je treba razvijati, začeti pa je treba že v otroštvu. Igrače, ki spodbujajo logično razmišljanje, so različne miselne igre, znanstveni kompleti, sestavljanke, kocke.

Urijo socialne veščine

Otroci se socialnih veščin učijo prek interakcije z vrstniki in skozi igro, ki zahteva sodelovanje, upoštevanje pravil in prilagajanje. Igrače, ki bodo vabile otroke k druženju in interakciji, so različne družabne igre, dojenčki in punčke, žoge, kocke.

Ustvarjalna in poučna zabava s kockami LEGO®

Dobra igrača, ki nudi otrokom vse našteto, so kocke LEGO®. Različni kompleti kock LEGO® omogočajo številne možnosti sestavljanja in medsebojnega združevanja, zaradi česar lego kocke vedno ponujajo nove izzive in niso nikoli dolgočasne. Z njimi se zato tako radi igrajo otroci vseh starosti in celo odrasli. Kocke LEGO® pa na ta način povezujejo generacije.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Prihranite do 40 odstotkov pri nakupu kock LEGO® s točkami zvestobe! Kocke LEGO® so v trgovinah SPAR in INTERSPAR zdaj na voljo po zelo ugodnih cenah. S točkami zvestobe kupujte izbrane originalne kocke LEGO® kar do 40 odstotkov ceneje*! Ponudbo izdelkov LEGO® in drugih igrač pa si oglejte v Sparovem novem katalogu igrač. Ponudbo izdelkov LEGO® in drugih igrač si oglejte v Sparovem novem katalogu igrač.

Osvojite kocke LEGO® po izbiri v vrednosti kar 300 evrov! Sodelujte v veliki nagradni igri LEGO in osvojite originalne kocke LEGO® po svoji izbiri! V igrici spomin odkrijte vse pare LEGO® kompletov, ki so na voljo v promociji točke zvestobe, in osvojite bogate nagrade: 1 x nakup izdelkov LEGO® v trgovini SPAR/INTERSPAR v vrednosti 300 evrov,

2 x nakup izdelkov LEGO® v trgovini SPAR/INTERSPAR v vrednosti 100 evrov,

5 x nakup izdelkov LEGO® v trgovinah SPAR/INTERSPAR v vrednosti 40 evrov. Nagradna igra poteka do vključno 8. decembra 2024.

*Zbiranje in unovčevanje točk zvestobe je mogoče samo s SPAR plus kartico.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR.