Odprt je notranji ogrevan del vodnega parka Aquapark Dalmatia – nove celoletne družinske destinacije

Aquapark Dalmatia stoji v Amadria Parku v Šibeniku in postavlja nove standarde celoletnih družinskih počitnic na Jadranu zahvaljujoč odprtju zaprtega ogrevanega dela, ki je obiskovalcem na voljo celo leto. Kot prvi zaprt vodni park v regiji je Aquapark Dalmatia obogaten z raznolikimi vsebinami na impresivnih devet tisoč kvadratnih metrih ogrevanih notranjih površin, s čimer predstavlja največji in najsodobnejši vodni park v Dalmaciji. Z naložbo skupine Amadria Park je Šibenik postal zanimiva destinacija v vseh letnih časih, ne glede na vremenske razmere.

Enkratnost vodnega parka Aquapark Dalmatia dodatno poudarja dejstvo, da je edini na Hrvaškem z lastnimi hotelskimi namestitvenimi zmogljivostmi znotraj tematsko urejenih družinskih hotelov Andrija in Jakov, kar obiskovalcem omogoča bivanje v prijetnih družinskih prostorih, ki so prilagojeni najmlajšim. Vodni park je bil zgrajen v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki iz kanadskega podjetja WhiteWater in je zasnovan tako, da zagotavlja celovito doživetje za vso družino.

Dogodivščine za vse generacije

Aquapark Dalmatia ponuja raznovrstne zabavne atrakcije, prilagojene najmlajšim obiskovalcem in njihovim družinam. Vse vsebine so zasnovane tako, da omogočajo široko ponudbo aktivnosti, spodbujajo igro in ustvarjajo nepozabne trenutke skupnih užitkov. Ena od glavnih atrakcij za otroke je počasna reka – mirna vodna proga, ki je primerna za vse starosti. Sproščujoča vožnja po tej atrakciji omogoča preprosto in lagodno uživanje ter je popolna za družine, ki želijo kakovostno preživeti skupni čas. Manjšim otrokom so na voljo notranji tobogani, pri katerih je določena najmanjša višina en meter in deset centimetrov. Prvi tobogan, poimenovan "Body slide", ima dve vzporedni progi, ki ustvarita občutek dirke, medtem ko drugi cevasti tobogan omogoča spuščanje v paru ali posamično.

Foto: MILENIJ HOTELI d. o. o.

Med preostalimi atrakcijami je treba omeniti park za škropljenje – interaktivno strukturo, ki bo očarala najmlajše. Vodni park vključuje tobogane in vodne aktivnosti, prilagojene otrokom od 3. leta starosti, in je zasnovan tako, da spodbuja igro in raziskovanje.

Poleg toboganov in bazenov lahko otroci uživajo v tematsko urejenih igralnicah z veselimi in strokovnimi animatorji. Tri igralnice so urejene po starostnih skupinah: za otroke od šest do devet let, za otroke od tri do šest let ter za otroke od šest do 12 let. V sklopu igralnic je tudi prostor z igralnimi konzolami. Vsakodnevni del zabave v vodnem parku vključuje tudi druženje z maskoto.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Varnost na najvišji mogoči ravni

Posebna skrb je posvečena varnosti obiskovalcev vseh starosti. Celoten vodni park je obložen z gumijastimi materiali, ki imajo protizdrsne in vpojne lastnosti, tobogani pa se uravnavajo elektronsko, kar zagotavlja kar največjo varnost med uporabo vseh vsebin. Celoten delovni čas atrakcij za varnost obiskovalcev skrbijo usposobljeni in licencirani reševalci iz vode, poleg njih pa so prisotne tudi osebe, ki so zadolžene za nadzor toboganov. Starši lahko izkoristijo priložnost za sproščanje v wellnessu ali pa zgolj uživajo v oddihu z zavedanjem, da so njihovi otroci v varni in zabavni družbi.

Wellness Club za starše

Medtem ko se otroci zabavajo v vodnem parku, lahko starši izkoristijo priložnost za popoln počitek in sproščanje v luksuznem Wellness Clubu "Empress", ki ga najdete v vodnem parku in je namenjen osebam nad 18 let. Velik bazen, območje za sproščanje, tri različne vrste savn ter luksuzni prostori za tretmaje obraza in telesa vsakemu obiskovalcu zagotovijo nepozabno doživetje.

Foto: MILENIJ HOTELI d. o. o.

Wellness Club "Empress" ponuja vrhunske masaže, vključno s tradicionalno tajsko masažo, hitro 20-minutno masažo, protistresno masažo in mnogimi drugimi možnostmi. Ljubitelji savn lahko izbirajo med parno sobo, finsko savno in bio savno, celotno doživetje pa dopolnijo z izdelki prestižne blagovne znamke Algotherm.

Foto: MILENIJ HOTELI d. o. o.

Posebna pozornost je posvečena notranjemu ravnovesju, zato lahko obiskovalci vsako jutro sodelujejo tudi v programu joge, ki dodatno pripomore k celovitemu občutku obnovitve in sprostitve. Za popolno sprostitev ima Wellness Club "Empress" tudi bar z različnimi koktajli in zdravimi napitki, za prijetno vzdušje in dodatno zabavo pa bo poskrbel didžej. To je kraj, kjer se srečata luksuz in sprostitev, ki ustvarita popolno priložnost za starše v dinamičnem vzdušju vodnega parka.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Ponudba za celodnevno bivanje

Gastronomska ponudba v vodnem parku Aquapark Dalmatia je prilagojena vsem starostim. Za zajtrk so v ponudbi priljubljene jedi, kot so toast z avokadom, jajca benedikt in klasični toast s šunko in sirom, medtem ko so za kosilo in večerjo obiskovalcem v baru na voljo različne solate in testenine ter poseben otroški meni. Za družine, ki imajo raje nekaj drugačnega, ponuja kotiček Superstar mesne in ribje jedi. V vodnem parku je tudi trgovina z opremo za plavanje in vodne aktivnosti, higienskimi pripomočki, otroško kozmetiko, spominki in igračami, obiskovalci pa lahko tam najdejo tudi različne prigrizke in ameriške sladkarije. V vodnem parku je mogoče organizirati praznovanje rojstnega dne, ki vključuje celodnevno uporabo vseh vsebin.

Fotogalerija 1 / 2 / 2





Foto: MILENIJ HOTELI d. o. o. Aquapark Dalmatia kot del kompleksa Amadria Park v Šibeniku postavlja nove standarde celoletnega turizma v regiji in profilira Šibenik kot zanimivo destinacijo za družinske počitnice ne glede na obdobje leta. Rezervirajte svoje bivanje in uživajte v edinstvenem družinskem doživetju, ki ga ponuja Aquapark Dalmatia – kraj za zabavo, sprostitev in nepozabne družinske trenutke v kateremkoli delu leta.

Več:

Naročnik oglasnega sporočila je MILENIJ HOTELI d. o. o.