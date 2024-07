Preverite, kako je videti na novo odprt del Aquaparka Dalmatia – od jeseni bo odprt celo leto!

Letošnje poletje vas razburljiva pustolovščina in nepozabna zabava čakata v preurejenem Aquaparku Dalmatia v Šibeniku, ki je z razširjenim zunanjim delom pravkar odprl svoja vrata v polnem sijaju! Obiskovalca Aquaparka Dalmatia pričakuje skupno 36 tisoč kvadratnih metrov površine z zabavnimi vsebinami, urejenimi po najvišjih standardih kakovosti in varnosti.

Vlagatelj je želel ustvariti kraj, na katerem se lahko zabavajo vsi člani družine, ne glede na starost, in ki bi postal kraj ustvarjanja nepozabnih spominov za celo življenje. Ljubitelji vodne zabave lahko pričakujejo tudi 820 metrov toboganov in več kot 300 različnih igralnih elementov, kot so fontane, slapovi in škropilniki, ki jih otroci obožujejo. Tukaj se nahaja tudi najdaljša umetna reka v regiji, ki je dolga kar 610 metrov. Skupna površina vodnih atrakcij znaša 3.600 kvadratnih metrov in ponuja izjemno uživanje za vse generacije. Ta vodni park je zares edinstven zaradi svoje lokacije. Nahaja se v neposredni bližini plaže, kar je velika redkost v svetu. Na počitnicah lahko družine in otroci svoj dan kombinirajo in v celoti izkoristijo morje in vodni svet, poln zabavnih atrakcij.

Foto: MILENIJ HOTELI d. o. o.

Spektakularni vodni park ponuja vse, kar potrebujete za popoln dan, poln smeha, sprostitve in razburljivih dogodivščin, odprt pa bo celo leto. Odprtje impresivnega ogrevanega notranjega dela je najavljeno za jesen 2024 in takrat bo Aquapark Dalmatia postal največji zaprt vodni park na obali. Površina ogrevanega notranjega dela bo znašala 9.100 kvadratnih metrov in bo zagotavljala odlično zabavo za vse, ki so željni adrenalina. V tem delu lahko pričakujete dodatne zanimivosti za celo družino. Za najmlajše bo to zaprta igralnica na površini več kot 650 kvadratnih metrov. Vse ljubitelje sprostitve bo razveselilo jesensko odprtje najsodobnejšega wellness centra na kar 1.800 kvadratnih metrih. Po jesenskem odprtju ogrevanega notranjega dela bo vodni park letošnje leto odprt skozi vse leto, s čimer bo obiskovalcem vodne počitnice zagotovil tudi v hladnejših mesecih. Celoten vodni park se lahko pohvali z razkošno in igrivo opremo, ki jo lahko opazimo na več kot 1.500 metrih površin skupaj z dekoracijami z otroško tematiko.

Aquapark lahko obiščejo vsi − gosti hotela skupine Amadria Park in zunanji obiskovalci, toda cene vstopnic se razlikujejo. Letošnje poletje se tako pričakuje veliko zanimanje hotelskih gostov in turistov ter lokalnih prebivalcev, ki bodo navdušeni nad ponudbo novega zabavnega vodnega parka v Šibeniku. Aquapark Dalmatia je del hotelske blagovne znamke Amadria Park, ki ima v svoji široki ponudbi znana tematsko urejena otroška hotela Andrija in Jakov, ki se nahajata v neposredni bližini Aquaparka Dalmatia. Med obiskom vodnega parka se lahko gosti popolnoma sprostijo, saj zanje skrbi več kot sto zaposlenih. Celoten vodni park pričaka goste z najvišjimi varnostnimi standardi z reševalci, varnostniki in kamerami. Aquapark Dalmatia bo postal priljubljena destinacija za celotno družino 365 dni v letu!

Bodite prvi in preverite ponudbe, ki jih Aquapark Dalmatia ponuja že zdaj!

Foto: MILENIJ HOTELI d. o. o.

Aquapark Dalmatia bo zagotovil nepozabno zabavo za celotno družino na skupno 36 tisoč kvadratnih metrih površine. Spletne vstopnice so na voljo na povezavi, ponudbe, ki vključujejo rezervacijo hotela in vstopnice za vodni park, pa preverite tukaj. Doživite poletje na poseben način in ustvarite nepozabne spomine, ki bodo razveselili vašo celotno družino!

Naročnik oglasnega sporočila je MILENIJ HOTELI d. o. o.