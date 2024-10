V vodnem parku Aquapark Dalmatia bodo kmalu odprli zaprt ogrevan del z razkošnim wellness centrom, ki bo odprt celo leto

Letos novembra Amadria Park Šibenik prinaša novo dimenzijo razkošja in sprostitve za celo družino z odprtjem celoletnega vodnega parka Aquapark Dalmatia. Prvi zaprti in ogrevani vodni park na Hrvaškem bo od jeseni naprej deloval celo leto. Vodni park se razteza na impresivnih devet tisoč kvadratnih metrih zaprtih površin in ponuja raznovrstne atrakcije, ki bodo ne glede na vremenske razmere omogočale celodnevno družinsko doživetje.

Aquapark Dalmatia stoji ob tematsko obarvanih družinskih hotelih Andrija in Jakov in se bo ponašal s skoraj 400 metri toboganov, prilagojenih različnim starostim, ter interaktivnim "škropilnim parkom" z raznovrstnimi vodnimi atrakcijami. Medtem ko se bodo otroci zabavali, bodo lahko starši uživali in se sproščali v razkošnem Spa & Wellness Clubu v sklopu vodnega parka.

Spa & Wellness Club – ekskluzivno mesto za sprostitev staršev

V današnjih nemirnih časih starši iščejo destinacije, na katerih lahko tudi oni s svojimi otroki maksimalno izkoristijo svoj dopust. Zato je Spa & Wellness Club zasnovan in zamišljen kot kraj za sprostitev staršev. Vključeval bo velik bazen, tri različne vrste savn, ki bodo ponujale globoko sprostitev, ter razkošne prostore za razne tretmaje za obraz in telo. Štiri območja za sprostitev, vključno z odprto teraso, bodo predstavljala popoln kraj za mir in uživanje. Prostor za vadbo joge in druge telesne aktivnosti bo dodatno prispeval k celoviti izkušnji revitalizacije in sprostitve. Spa & Wellness Club bo sestavni del vodnega parka, da bi lahko starši brezskrbno uživali ob zavedanju, da so njihovi otroci v varni in zabavni družbi.

Foto: MILENIJ HOTELI d. o. o.

Enkratno celodnevno doživetje za celo družino

Vodni park Aquapark Dalmatia bo ponujal tudi številne dodatne vsebine, ki bodo omogočale celodnevno zabavo za otroke in družino, vključno s tremi tematskimi restavracijami. Otroci bodo navdušeni tudi nad tematsko urejenimi igralnicami, medsebojno povezanimi s suhim toboganom. Za še boljšo zabavo in nadzor nad malčki bodo v igralnicah vedno prisotni veseli in strokovni animatorji. Posebna skrb je posvečena varnosti obiskovalcev vseh starosti. Tla vodnega parka bodo prekrita z gumiranimi materiali s protizdrsnimi in vpojnimi lastnostmi, kar bo zagotavljalo maksimalno varnost med uporabo vseh vsebin. Za varnost obiskovalcev bodo ves delovni čas atrakcij skrbeli usposobljeni reševalci z licenco.

Foto: MILENIJ HOTELI d. o. o.

Ta velika naložba v vrednosti 21 milijonov evrov je realizirana v sodelovanju s priznanimi kanadskimi strokovnjaki iz družbe WhiteWater, znane po projektih za blagovne znamke, kot sta Disney in Legoland. Z enkratno kombinacijo adrenalinske zabave za otroke, tematskih restavracij in razkošne sprostitve za starše vodni park Aquapark Dalmatia postavlja nove standarde celoletnega turizma na Jadranu.

Foto: MILENIJ HOTELI d. o. o.

Naročnik oglasnega sporočila je MILENIJ HOTELI d. o. o.