Obvezna sestavina nepozabnih počitnic: ugodno smučanje

Ta alpska vasica, ki daje videz mondenega smučarskega središča, ponuja vse za polnjenje baterij: vrhunsko smučarsko infrastrukturo, bogato hotelsko ponudbo in številne druge vsebine, ob katerih bo vsak dopust res vrhunski.

Polpenzion in smučanje po ugodnejših cenah

V Kranjski Gori jim je na voljo kar devet prog, te so večinoma le nekaj korakov oddaljene od kranjskogorskih hotelov, še osem pa jih je nedaleč od sosednje vasi Podkoren. Bele strmine so primerne za začetnike in bolj izkušene smučarje.

Izkoristite posebno ponudbo: marca prihajajo Boom počitnice. 2 x polpenzion s samopostrežnim zajtrkom in samopostrežno večerjo ali kosilom (najem app. Vitranc je brez prehrane).

Ugodne cene smučarskih vozovnic na hotelskih recepcijah, in sicer pri 3- ali več dnevnem paketu.

Vstop v vodni park Aqua Larix in bazen Sprostitvenega centra Kompas. Vključeno je tudi nočno kopanje v bazenu Ramada Resort Kranjska Gora, in sicer ob petkih in sobotah do 23. ure.

30 % popusta na uporabo savn v Aqua Larixu in Sprostitvenem centru Kompas. Termini: od 1. 3. 2020 do konca zimske sezone (z izjemo od 12. do 15. 3. 2020, ko je Pokal Vitranc, in od 19. do 22. 3. 2020, ko so poleti v Planici). Za več informacij obiščite spletno stran Hit Alpinea ali jih pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 88 30.

Hoteli, kjer se boste počutili kot v raju

Izberite bivanje v enem od treh vrhunskih hotelov v Kranjski Gori, kjer se boste sprostili in nabrali moči za naprej.

Iz postelje na smuči: Ramada Resort je popoln smučarski hotel tik ob vznožju smučarskega raja. Tukaj se sanje o tem, da bi iz postelje skočili neposredno na smuči, lahko uresničijo.



Večje družinske sobe: Odlično družinsko počitniško zatočišče je tudi hotel Kompas, ki se lahko pohvali z večjimi družinski sobami s štirimi posteljami.





Top izbira za družine: Hotel Ramada Hotel & Suites se nahaja v središču mesta in velja za najpogostejšo izbiro med družinami.



Več svobode: Za vse, ki bi se radi organizirali po svoje in se malce umaknili od smučarskega vrveža, so primerni apartmaji Vitranc. Apartmaji opremljeni s kuhinjami.

Ko stopite s smuči, se odpre povsem nov svet

Okolica Kranjske Gore je raj za zimske pohodnike, ki imajo na voljo kar 20 označenih sprehajalnih in pohodniških poti v skupni dolžini več kot sto kilometrov.

Kranjska Gora vabi skozi vse leto, pozimi pa zaživi v najlepših barvah, saj za doživetje zimskih radosti ponuja veliko več kot le smučišča.

V kranjskogorskih hotelih so pripravljeni na obisk družine z majhnimi otroki, ki potrebujejo tudi kakšen dan brez smučanja. Zanje so pripravili bogat animacijski program za otroke – lahko se srečajo s Kekcem ali pa se udeležijo ustvarjalnih delavnic ali mini disca.

Naj vam razkrijemo, kje vse lahko potešite svojo radovednost v okolici Kranjske Gore!

Foto: Žiga Zupan/Sportida Slovenski planinski muzej s svojo zgodovinsko pripovedjo o delovanju Slovencev v domačih in tujih gorah ter prikazom lepot in vrednot gorskega sveta trajno ohranja pomen planinske tradicije slovenskega naroda. Temelj Slovenskega planinskega muzeja je nekdanja Triglavska muzejska zbirka, pa tudi gradivo, ki je zbrano po celotnem slovenskem ozemlju.

Foto: Gorenjski muzej Kajžnkova hiša v Ratečah spada med obnovljene objekte z zelo ohranjeno ljudsko arhitekturo. Na vzhodni fasadi hiše je ohranjena freska sv. Florjana, na južni pa sončna ura. Glavni vhod ima polkrožni kamnit portal in profilirana vrata. V njej si je mogoče ogledati rekonstrukcijo opreme črne kuhinje in shrambe, razstavi o rateški noši in krajevni zgodovini, starejše filme o še danes ohranjenih običajih in planiških smučarskih skokih ter razstavo ročnih del – izdelkov članic Turističnega društva Rateče - Planica.

Foto: Gorenjski muzej Liznjekova domačija sredi Kranjske Gore je bila bogat gruntarski dom ob nekdanji glavni vaški poti. Zgrajena je bila v drugi polovici 17. stoletja in kaže značilnosti kmečkega baroka iz 18. in začetka 19. stoletja. Hišo krasijo poslikave na fasadi (freska, šivani robovi in cofasti ornament), kamnit polkrožni portal in lesen gank (balkon). V zidanem pritličju so črna kuhinja, veža, vežna in hišna kamra ter hiša z lesenim stropom, kjer sta izrezljani rozeta in letnica 1781 na nosilnem tramu. V kletnih prostorih Liznjekove hiše sta stalna razstava o življenju in delu mladinskega pisatelja Josipa Vandota (1884–1944) in priložnostna galerija.

Foto: Vid Ponikvar Nordijski center Planica turistom ponuja ogled muzeja smučarskih skokov, zelo priljubljeni so vodeni ogledi, pravi magnet pa je vetrovnik, kjer lahko spoznate, kako se skakalci počutijo v zraku. Skozi vse leto, razen v času tekmovanj in priprav na velikanki, je mogoče opraviti spektakularen spust po jeklenici z vrha letalnice.

Za posladek po aktivnem dnevu: počitek in razvajanje

Po napornem dnevu na svežem gorskem zraku se prileže malce počitka in razvajanja v kranjskogorskih bazenih in wellness centrih.

Bazeni v Kranjski Gori – skupaj je kar 400 kvadratnih metrov vodnih površin – so nekaj posebnega zaradi čarobnega pogleda na mogočne gore, čiste planinske vode in vzdušja mondenega letovišča. Namenjeni so vsem obiskovalcem – gostom hotelov ali enodnevnim obiskovalcem.

S pestro izbiro wellness storitev bomo lažje premagali stres. Priporočamo: