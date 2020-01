Našli smo kraj za popoln zimski odklop

Pripravite tople rokavice, dobre čevlje za sprehod po snegu in vso drugo opremo za zimske radosti ter se zaljubite v čarobni alpski biser. Kranjska Gora je kraj, kjer se odličnost in udobje popolnoma ujemata. Ima nekaj, s čimer se velika smučarska središča ne morejo pohvaliti – to je nedotaknjena spokojnost. S sprehodom po romantični Alpski vasici ali do jezera Jasna si boste pričarali pravo pravljično vzdušje.

Vse na enem mestu – v čarobni Kranjski Gori Kranjska Gora obiskovalce vedno očara z veliko možnostmi za aktivnosti v naravi in sproščujoče razvajanje v savnah, bazenih in lepotnih salonih. Ob tem ponuja še izbrano kulinariko in najboljšo zabavo za vse starosti. Za vas so pripravili Zimski paket, ki vključuje: 2-krat polpenzion v hotelu s štirimi zvezdicami (samopostrežni zajtrk in večerja),

1 vstop v savno (za odrasle),

prost vstop v bazena Hit Alpinea,

hotelska animacija. UGODNEJŠE SMUČARSKE VOZOVNICE: do 31. 1. imajo gostje posebno ceno ob nakupu smučarskih vozovnic v hotelu. TERMIN: od 11. 1. do 14. 2. 2020, od nedelje do petka.

Oglejte si še več privlačnih ponudb: https://www.hit-alpinea.si/sl/posebna-ponudba

Popoln sprostitveni program

Kranjska Gora je posebej očarljiva, ker se lahko brez skrbi prepustimo rokam izkušenim strokovnjakom ali se odpravimo na sproščanje v eno od številnih savn. Medtem ko malčki lahko brezskrbno nabirajo izkušnje na smučeh tudi z vrhunskimi smučarskimi učitelji, se starši lahko malce pocrkljajo in napolnijo baterije. Privoščite si popolno razvajanje in si povrnite vitalnost. Kranjskogorski hoteli imajo zelo raznoliko ponudbo masaž in lepotnih neg.

Bazeni v Kranjski Gori so namenjeni vsem obiskovalcem – gostom hotelov ali enodnevnim obiskovalcem. Privoščite si kopanje v wellness centru Aqua Larix v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora ali pa v Sprostitvenem centru Kompas. Skupaj je kar 400 kvadratnih metrov vodnih površin.

V Kranjski Gori sta dva wellness centra, kjer se lahko naužijete prekipevajoče energije, lepote, miru in spokojnosti narave.

Wellness Aqua Larix v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora ima poleg bazenov savno s pogledom na smučišče, ponuja tudi masaže, nego obraza in telesa. Ob ponedeljkih ponujajo kar 30 odstotkov znižane cene storitev wellnessa Aqua Larix in lepotnega centra Vita.

v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora ima poleg bazenov savno s pogledom na smučišče, ponuja tudi masaže, nego obraza in telesa. Ob ponedeljkih ponujajo kar 30 odstotkov znižane cene storitev wellnessa Aqua Larix in lepotnega centra Vita. Na voljo je tudi Savna center, v katerem so finska, turška in infra savna, počivališče in kopeli za noge, v Sprostitvenem centru v hotelu Kompas pa so letos osvežili ponudbo savn in se je finskima ter turški savni pridružila še infra savna. Na voljo so tudi bazen in ločen otroški bazen s toboganom, masažni bazen, solariji, savne, turška parna kopel, masaže, soba za počitek in zunanja terasa.

Okusi Zgornjesavske doline Kranjska Gora slovi tudi kot vrhunska destinacija za gurmane. Številne gostilne in restavracije po mestu ponujajo najrazličnejša kulinarična doživetja, od jedi na žlico po babičinih receptih pa do kulinaričnih mojstrovin sodobne evropske kuhinje. Obvezno morate poskusiti ajdove krape s skuto ali rateške krape, zabeljen fižol z močnikom ali domač borovničev zavitek.

Pravljična okolica povsod naokrog

Bivanje v Kranjski Gori omogoča raziskovanje pravljične okolice – sprehod okrog jezera Jasna pod strmimi pobočji Prisojnika je čudovito doživetje, še posebej, če je vse naokrog zamrznjeno. Pogrejete se lahko s skodelico čaja ali vroče čokolade v kavarni ob jezeru.

Turistični center Kranjska Gora je središče z najdaljšo smučarsko tradicijo v Sloveniji in glavni adut Kranjske Gore so še vedno smučišča, ki se raztezajo po pobočjih Vitranca, mimo Podkorena in Planice. Na voljo je 13 vlečnic in šest sedežnic. Skupna dolžina vseh prog znaša 20 kilometrov, proge pa so primerne za začetnike in bolj izkušene smučarje. Osrednji smučišči Podkoren in Kranjska Gora sta med seboj tudi povezani.

Mogoče se je odpraviti tudi na nočno smuko, in sicer so žarometi postavljeni od torka do nedelje od 19. do 22. ure ob progah Dolenčev rut, Kekec in Velika Mojca.

Če si med oddihom v idilični Kranjski Gori zaželite obiskati še kakšno drugo smučišče ali kraj, se lahko zapeljete tudi v Trbiž, na Višarje ali v Beljak.

PREVERITE DELOVANJE ŽIČNIC

Raj za tek na smučeh in drsanje

Ob ugodnih snežnih razmerah je urejenih kar 40 kilometrov tekaških prog v dolini reke Save, med Gozdom Martuljkom in Planico oziroma Tamarjem. Tudi Mojstrana ima urejene tekaške proge, nočni tek pa je mogoč na osvetljeni progi za hotelom Kompas.

Poleg tega je Kranjska Gora tudi raj za drsanje, saj je umetno drsališče postavljeno ob hotelu Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora (bivši Prisank).