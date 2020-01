Popolna zimska avantura se začne tu

Kranjska Gora ima med slovenskimi turističnimi destinacijami poseben sloves. Že samo zaradi osupljivih razgledov in bližine gora je nekaj posebnega. Veličastno naravo pa uspešno dopolnjuje imenitna hotelska ponudba s pestro izbiro wellness storitev, ki nam pomagajo premagati stres.

Vrhunski zimski paket v čarobni Kranjski Gori Kranjska Gora obiskovalce vedno očara z veliko možnostmi za aktivnosti v naravi in sproščujoče razvajanje v savnah, bazenih in lepotnih salonih. Ob tem ponuja še izbrano kulinariko in najboljšo zabavo za vse starosti. Za vas so pripravili Zimski paket, ki vključuje: dvakrat polpenzion v hotelu s štirimi zvezdicami (samopostrežni zajtrk in večerja),

1 vstop v savno (za odrasle),

prost vstop v bazena Hit Alpinea,

hotelsko animacijo. UGODNEJŠE SMUČARSKE VOZOVNICE: do 31. 1. imajo gostje posebno ceno ob nakupu smučarskih vozovnic v hotelu. TERMIN: od 11. 1. do 14. 2. 2020, od nedelje do petka.

Oglejte si še več privlačnih ponudb: https://www.hit-alpinea.si/sl/posebna-ponudba

Najprej na zrak ...

Srce kranjskogorske turistične ponudbe pa so raznolike možnosti za rekreacijo – tek na smučeh, drsanje in seveda smučanje. Prav smučišča, ki so primerna za začetnike in bolj izkušene smučarje, so glavni adut zimske Kranjske Gore. Dvajset kilometrov smučarskih prog se razteza po pobočjih Vitranca, mimo Podkorena in Planice. Na voljo je 13 vlečnic in šest sedežnic. Nočna smuka je organizirana od torka do nedelje od 19. do 22. ure ob progah Dolenčev rut, Kekec in Velika Mojca.

... sledi razvajanje

V Kranjski Gori si lahko privoščite popolno razvajanje in si povrnete vitalnost. Prepustite se izkušenim strokovnjakom za lepotne tretmaje ali se odpravite v eno od številnih savn.. Kranjskogorski hoteli imajo zelo raznoliko ponudbo masaž in lepotnih neg, na voljo so hotelski bazeni – v wellness centru Aqua Larix v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora ali pa v Sprostitvenem centru Kompas. Skupaj je kar 400 kvadratnih metrov vodnih površin.

V Kranjski Gori sta dva wellness centra:

Wellness Aqua Larix z lepotnim centrom Vita v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora ima bazen, savno, ponuja tudi masaže, nego obraza in telesa.

z v hotelu ima bazen, savno, ponuja tudi masaže, nego obraza in telesa. Sprostitveni center v hotelu Kompas ima finsko, turško in infra savno ter kopeli za noge. Na voljo so tudi bazen in ločen otroški bazen s toboganom, masažni bazen, solariji, masaže, soba za počitek in zunanja terasa.

... potem na kulinarično razvajanje: okusi, ki na počitnicah ne smejo manjkati

Po smučanju se dobra večerja še posebej prileže. Številni ljudje svoje počitnice ocenjujejo tudi po tem, koliko dobrih jedi jim uspe poskusiti v tem času. Seveda je pomembno, kaj vse doživite, a na koncu vsakega dne ne smete pozabiti na razvajanje brbončic. In tudi pri tem je Kranjska Gora prava meka za vse ljubitelje žlahtnih domačih okusov.

Že med vijuganjem po belih strminah se lahko okrepčate na Snežni plaži, kjer je Samopostrežna restavracija (vstop je mogoč tudi s smučarskimi čevlji). V ciljni areni smučišč pa vas čaka gostilna Oštarija z osveženo ponudbo.

Ob mrzlih zimskih dneh lahko uživamo v dobrotah iz lončenih posod v gostilni Oštarija.

Številne gostilne in restavracije po mestu ponujajo najrazličnejša kulinarična doživetja, od jedi na žlico po babičinih receptih pa do kulinaričnih mojstrovin sodobne evropske kuhinje.

Kranjska Gora slovi po naslednjih jedeh, ki nam bodo posebej prijale po celodnevnem bivanju na prostem:

ajdovih krapih s skuto,

rateških krapih,

zabeljenem fižolu z močnikom,

domačem borovničevem zavitku.

Ali ste vedeli? Krapi so vrsta testenih žepkov najrazličnejših oblik, ki so polnjeni z različnimi nadevi. V Ratečah pripravljajo kocove krape z nadevom iz suhih hrušk ter špresove krape s skuto, pehtranom in praženo čebulo. Poskusiti je treba še dovške z nadevom iz skute, prosene kaše in čebule ter podkorenske iz ajdove moke z nadevom iz polente, s skuto in jajcem.

Ena večerja, ki se dogaja v treh deželah hkrati

Zakaj bi prave lokalne specialitete iskali sami, če se lahko pridružimo izkušenim turističnim vodnikom, ki nas popeljejo po širši okolici in nam predstavijo kulinarične posebnosti vsake posamezne dežele. Če se odpravimo na Večerjo treh dežel, lahko na svoj zemljevid kulinaričnih doživetij vpišemo kar tri dežele: Zgornjesavsko dolino v Sloveniji, Koroško v Avstriji in Furlanijo - Julijsko krajino s Karnijo v Italiji.

Turistični produkt Večerja treh dežel družbe Hit Alpinea je novembra lani prejel najvišje priznanje za inovativne turistične produkte – sejalec, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija.

Večerja treh dežel je kulinarična zgodba, ki se odvija v premeru šestdesetih kilometrov. To je edinstveno popotovanje, kjer spoznamo kulinarične značilnosti dežel, ki si delijo mejo, hkrati pa tudi okuse in načine priprave jedi.

Kulinarično doživetje, ki traja dobre tri ure, se začne z aperitivom v restavraciji Florijana v hotelu Kompas v Kranjski Gori in se nadaljuje s trisom treh predjedi v italijanskem Trbižu. Sledi glavna jed v avstrijskem Podkloštru, sladica pa spet v Kranjski Gori.

Večerja treh dežel Vsak četrtek ob 16. uri (poleti ob 17. uri), v restavraciji Florijana (hotel Kompas). Prevoz je organiziran. Več informacij in rezervacije: Telefon: +386 4 589 21 00 E-naslov: info@hit-alpinea.si

Nekaj tudi za smučarske tekače

Ljubitelji teka na smučeh pa imajo v Ratečah na razpolago devet kilometrov prog za drsalno tehniko, ki so povezane z italijansko stranjo, ter 5,5 kilometra tekaških prog za klasično tehniko.

PREVERITE DELOVANJE ŽIČNIC