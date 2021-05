Nova pot, s katere lahko pogledate v znani slovenski pragozd

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj dni pred začetkom Tedna gozdov so na Kočevskem uradno odprli pragozdno pot Krokar.

Krožno speljana pragozdna pot Krokar je dolga približno dva kilometra in s 150 višinskimi metri razmeroma strma.

Skozi gozdni rezervat Borovec popelje obiskovalce do roba Pragozda Krokar, kjer lahko spoštljivo in brez vstopanja občudujejo mogočne bukove gozdove, rezultat tisočletnega nemotenega naravnega razvoja, najvišja točka poti, vrh Cerk, pa odkriva razgled na obsežne gozdove Kočevske.

Foto: Zavod za gozdove Slovenije

Otvoritev pragozdne poti je obenem služila kot uvod v letošnji teden gozdov, ki bo od 24. do 30. maja. Glavna tema letošnjega tedna je načrtovanje razvoja gozdov, izpostavljeni temi pa bosta tudi gozdne učne poti in velike zveri, so pojasnili na zavodu za gozdove.

Pragozd Krokar je od leta 2017 skupaj z gozdnim rezervatom Snežnik in 76 različnimi območji v 12 evropskih državah vpisan na seznam Unesca kot dragocen ostanek starodavnih bukovih gozdov. Krokar je s površino 74,5 hektarja največji od štirih pragozdnih ostankov na Kočevskem in je v lasti države.

Oglejte si še: