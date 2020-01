Nova atrakcija: v dolini Neretve gradijo vetrne orgle

Morske orgle, na katere v dalmatinskem mestu Zadar igrajo valovi, so v 15 letih, odkar so jih postavili, postale priljubljena turistična atrakcija. Na priliv turistov upajo tudi v mestecu Rogotin v delti Neretve, kjer so se prav tako odločili postaviti svojstvene orgle - na te ne bo igralo morje, ampak veter.

Vetrne orgle, menda prvo tovrstno atrakcijo na svetu, gradijo na griču Trovro, ki se vzpenja nad Rogotinom in je že zdaj priljubljena razgledna točka.

Orgle bodo usmerjene v tri strani neba in s tem lovile tri različne vetrove, maestral, jugo in burjo, poroča časopis Slobodna Dalmacija.

Hrup ali prijetna glasba?

Prve zvoke naj bi iz vetrnih orgel slišali že čez mesec dni, in čeprav je menda med lokalnim prebivalstvom mogoče slišati tudi kritike, da bodo povzročale hrup, je večina zadovoljna z novostjo.

"To je velika stvar za Rogotin in vesel sem, da orgle postavljajo tukaj," je za Slobodno Dalmacijo izjavil eden od domačinov, "ljudje so se do zdaj na vse navadili in tako bo tudi z orglami. Če jih ne motijo vlaki, avtomobili in avtobusi, ki vozijo mimo, zakaj bi jih motil zvok orgel?"

Če se boste torej letos z avtomobilom odpravili proti južni jadranski obali, lahko na poti ujamete tudi zvok vetrnih orgel. Grič Trovro, kjer bodo stale, je namreč povsem blizu jadranske magistrale.

