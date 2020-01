Pri slapovih Krke bodo prepovedali kopanje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uprava nacionalnega parka Krka pri dalmatinskem mestu Skradin je sprejela nov pravilnik, po katerem bo obiskovalcem prepovedano kopanje na skoraj vsem območju parka, poročajo hrvaški mediji.

Za zaščito narave – in turistov

Nova, strožja pravila so sprejeli, da bi ohranili okolje, predvsem zaščitili nalaganje lehnjaka, ki v reki oblikuje naravne ovire in z njimi slapove. Obenem želijo s prepovedjo kopanja zmanjšati število nesreč, v zadnjih štirih letih je namreč pri Skradinskem buku, največjem in najbolj znanem slapu v parku, utonilo kar pet ljudi.

Prihodnje leto kopalcev ob Skradinskem buku ne bo več. Foto: Pixabay

Kopanje dovoljeno le na treh lokacijah

Novi pravilnik, ki bo v veljavo stopil v začetku prihodnjega leta, bo obiskovalcem nacionalnega parka Krka kopanje dovoljeval le na treh lokacijah ob Visovačkem jezeru in pod Roškim slapom. Gre za tradicionalna kopališča, ki jih obiskuje predvsem lokalno prebivalstvo, pojasnjujejo hrvaški mediji.

Preberite še: