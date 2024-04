Avstrijski Falkensteiner, eno največjih turističnih podjetij v regiji, odpira svojo prvo turistično nastanitev v Sloveniji, je prva poročala spletna stran Avtokampi.si. Na Blaguškem jezeru pri Svetem Juriju ob Ščavnici so prevzeli tamkajšnji glamping, ki mu bodo dodali še prostor za kampiranje in nov tip mobilnih hišic.

Foto: Falkensteiner Hotel & Residences

Kamp, ki ga bodo predvidoma odprli sredi maja, obsega 47 parcel dveh kategorij in 20 mobilnih hišk v dveh tipih. Cene kampiranja so, če izkoristite otvoritveno ponudbo, ugodne, konec maja parcelo v kampu ponujajo za manj kot 20 evrov na noč, konec julija pa za okoli 30 evrov na noč. Cene mobilnih hišk, ki sprejmejo dve odrasli osebi in otroka, se začnejo pri dobrih sto evrih na noč.

Foto: Falkensteiner Hotel & Residences

Kot na svoji spletni strani navaja Falkensteiner, so v kampu urejeni sanitarni prostori s savno, restavracija s teraso z razgledom na jezero, prostor za druženje, ki ima restavracijo na kolesih, namizni tenis, odbojko na mivki ter možnost izposoje SUP deske in kanuja.

Foto: Falkensteiner Hotel & Residences

Podjetje Falkensteiner sicer upravlja okoli 30 turističnih objektov, večinoma hotelov, v Avstriji, Italiji, na Slovaškem in Češkem, v Srbiji, Črni gori in na Hrvaškem, kjer so jih dodobra spoznali slovenski gostje. Na Hrvaškem imajo ob hotelih tudi tri kampe, enega v Zadru in dva na Krku.