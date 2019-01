Najbolj gostoljubne države na svetu: med njimi Srbija, Slovenije ni na seznamu

Pri znani spletni rezervacijski platformi Booking.com so sestavili lestvico najbolj gostoljubnih držav in krajev na svetu. Zanjo so uporabili ocene, ki jih njihovi uporabniki podeljujejo nastanitvam, v katerih so bivali med oddihom.

Nastanitvam, ki navdušujejo obiskovalce in s tem dosegajo visoke ocene, že nekaj let podeljujejo priznanja, letos pa so prvič sestavili še pregled, v katerih državah je delež visoko ocenjenih in s tem gostoljubnih nastanitev najvišji.

Za najbolj gostoljubno državo leta 2018 je obveljala Avstrija. Foto: Getty Images

Najbolj gostoljubne države in kraji na svetu

Med 219 državami in avtonomnimi teritoriji, ki jih pokriva Booking.com, se je za najbolj gostoljubno izkazala Avstrija, sledijo Češka, Poljska, Nova Zelandija, Tajvan, Romunija, Madžarska, Irska, Srbija in Grčija.

Izpostavili so tudi nadpovprečno dobro ocenjene kraje, najbolj gostoljubni so Goreme (Turčija), Slunj (Hrvaška), Eluanbi (Tajvan), Niagara-on-the-Lake (Kanada), Lake Tekapo (Nova Zelandija), Bendigo (Avstralija), Newport (ZDA), Nozava Onsen (Japonska), Fernando de Noronha (Brazilija) in El Chalten (Argentina).

Slunj na Hrvaškem je drugi najbolj gostoljuben kraj na svetu. Foto: Getty Images

Bolj osebne nastanitve so praviloma bolje ocenjene

Pri Booking.com so ob tem poudarili, da najvišje ocene gostov praviloma dobivajo nastanitve, ki veljajo za bolj osebne, pa naj bodo to apartmaji oziroma stanovanja, penzioni ali počitniške hiške. Kot je pojasnil podpredsednik Booking.com Olivier Grémillon: "Opazili smo, da naši uporabniki ne glede na tip, velikost ali lokacijo nastanitve na potovanjih najbolj cenijo stike z ljudmi."

