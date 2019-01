Fairbnb – alternativa Airbnbju, ki ne bo uničevala skupnosti

"Na začetku sem bil precej optimističen glede Airbnbja, saj se mi je zdelo, da lahko takšne platforme širijo koristi turizma v soseske in skupnosti. Vendar pa sem vedel, da potrebujemo omejitve in ustrezne regulacije, kar se na žalost ni zgodilo," na spletni strani TNW navajajo besede soustanovitelja platforme Fairbnb Sita Veracruza.

"Nisem pa predvideval, kako neverjetno bodo te vrste platform usmerjene v dobiček. Nisem se zavedal, koliko zasebnih igralcev bo v tej igri. Vendar ko vidiš, da okoli 20 odstotkov uporabnikov ustvarja 80 odstotkov dobička, veš, da je nekaj hudo narobe," pravi Veracruz.

Amsterdam je poleg Barcelona, Bologne in Benetk med pilotnimi mesti, kjer bodo zagnali platformo delitvene ekonomije Fairbnb. Ta predstavlja skupnostno usmerjeno alternativo Airbnbju pri delovanju na področju turizma.

Odsotnost ustrezne regulacije

Podobno je za Siol.net pred časom stanje komentiral urbani sociolog Aidan Cerar iz IPoP – Inštituta za politike prostora. Poudaril je, da se je ta nova oblika ekonomije, delitvene ekonomije, v našem času zgodila zelo hitro ter prehitela mesta in države pri ustrezni regulaciji.

Airbnb je danes tako postal največji svetovni ponudnik turističnih namestitev z določenimi negativnimi vplivi na lokalne skupnosti. Med temi so povišanje najemnin v posameznih mestih in zmanjševanje deleža stanovanj, namenjenih domačinom za daljši čas, kar pa vpliva na lokalne skupnosti.

Ena od razlik med Fairbnbjem in Airbnbjem: upravljanju platforme Fairbnb bo namenjena le polovica provizij, drugih 50 odstotkov pa financiranju skupnostnih projektov znotraj posameznih okolij. Cene na Fairbnbju bodo tako primerljive s tistimi na Airbnbju, vendar bodo, kot zagotavljajo, nižje provizije in njihova struktura. Foto: Getty Images

Polovica provizij za projekte skupnosti

A Airbnb bo ostal, še Veracruzove besede navajajo na TNW. Prav zato je nujna alternativa, ki je usmerjena k dobrobitim lokalne skupnosti in postavlja ljudi pred dobiček, poudarjajo snovalci Fairbnbja. Ta se bo od Airbnbja ločeval v treh temeljnih točkah.

Prva so transparentnost in pravna ureditev, plačevanja davkov na lokalnih ravneh in preverjanje, da vsak od gostiteljev svoj prostor oddaja skladno z lokalnimi zakoni. Strogi so tudi pri naslednji politiki delovanja: en gostitelj, en dom. Pri tem med drugim merijo tudi na ljudi, ki kupujejo po več stanovanj s ciljem, da bi jih nato oddajali prek Airbnbja. Na ta način bi radi zajezili ta "poslovni model".

Druga razlika je, da bo upravljanju platforme namenjena le polovica provizij, drugih 50 odstotkov pa financiranju skupnostnih projektov znotraj posameznih okolij. Cene na Fairbnbju bodo tako primerljive s tistimi na Airbnbju, vendar bodo, kot zagotavljajo, nižje provizije in njihova struktura.

Kot so v manifestu Fairbnb zapisali na svoji spletni strani, je vizija tovrstne delitvene ekonomije ponuditi skupnostno usmerjeno alternativo, ki ljudi postavlja pred dobiček ter hkrati podpira trajnostno in intimno turistično izkušnjo. (Fotografija je simbolična.)

Fairbnb trenutno vodi zadruga, ki ima osem članov, eden od teh je tudi Veracruz. V prihodnje načrtujejo, da jo bodo odprli za celotno skupnost, ki se bo zgradila okoli tega pilotnega projekta. Ta bo tako postal lokalno vozlišče sosedov, vlagateljev, gostov in gostiteljev.

Najprej v Amsterdamu, Barceloni, Bologni, Valencii in Benetkah

Prvi najemi pod okriljem etične alternative Airbnbju, kot projekt opredeljujejo njegovi snovalci, bodo mogoči že januarja v za zdaj petih mestih. To so Amsterdam, Barcelona, Bologna, Valencia in Benetke.

Eno od glavnih izhodišč in ciljev Fairbnbja je tako vračanje in podpora skupnosti ter njeno aktivno vključene v upravljanje turizma in njegovih učinkov znotraj lastnega okolja. Kot so zapisali v manifestu Fairbnb, je vizija tovrstne delitvene ekonomije ponuditi skupnostno usmerjeno alternativo, ki ljudi postavlja pred dobiček ter hkrati podpira trajnostno in intimno turistično izkušnjo.

