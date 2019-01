Slovenija, edinstvena destinacija? Tuji turisti se ne strinjajo.

Slovenska turistična organizacija (STO) je analizirala spletna mnenja, vprašanja in povpraševanja popotnikov in turistov na ciljnih trgih Slovenije: v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Združenem kraljestvu, Franciji, Švici in v državah Beneluksa. Izkazalo se je, da Slovenija med tujci ne velja za destinacijo s ponudbo za zahtevnega gosta ali destinacijo, kjer so gosti pripravljeni plačati več. Prav tako ne izstopa kot destinacija z edinstvenimi nastanitvami in doživetji.

Slovensko butičnost omenjajo le članki, turisti pa ne

Analiza kaže, da se kot butični med spletnimi uporabniki redno omenjajo Pariz, Benetke, Italija, Grčija ter daljni otoki in države. Slovenija je na drugi strani kot butična destinacija omenjena le v uredniških oziroma strokovnih člankih, medtem ko uporabniki v zvezi z njo le redko izpostavljajo elemente butičnosti.

Foto: Bor Slana

Kaj tujci očitajo Sloveniji?

Anketiranci so Slovenijo opisovali kot neopazno, spregledano, nezanimivo, dokler je ne doživiš, ter neturistično. Izpostavljali so tudi mešanje različnih slogov in nekonsistentnost ponudbe.

Med pozitivnimi vtisi prevladuje ta o mirnosti in lepi naravi po dostopnih cenah. Med negativnimi pa turisti izpostavljajo prenatrpanost nekaterih destinacij ter turistično nerazvitost - denimo na področju infrastrukture, slabše muzejske ponudbe zunaj Ljubljane, številni turistični in gostinski lokali so zaprti, težave so s parkiranjem.

Foto: Matej Povše

Turisti poznajo Bled, ne vedo pa, v kateri državi je

Najpogostejši ključni besedi, ki ju v zvezi z našo državo uporabljajo tujci, sta Bled in narava. Bled je s tem postal tudi najbolj izpostavljena slovenska destinacija med spletnimi uporabniki - pogosto je turistični biser celo enačen z državo ali pa njenemu imenu nadrejen, torej da turisti poznajo Bled, ne vedo pa, v kateri državi je.

Razočarani nad Portorožem, Celjem, Škofjo Loko in Mariborom

Drugim za ogled obiskovalci najbolj priporočajo zahodni del alpske makrodestinacije (Bled s sotesko Vintgar, Bohinj, ki je opisan kot bolj avtentičen, dolina Soče s krajema Bovec in Kobarid), Postojnsko jamo, Ljubljano in Piran. Razočarajo pa jih Portorož, Celje, Škofja Loka in Maribor.

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Tujci v slovenski turistični ponudbi ne vidijo skoraj nobenega presežka

Hrana je po oceni obiskovalcev zadovoljiva s posameznimi presežki, pri nastanitvah pa velja percepcija, da te niso razkošne. Najbolje so ocenjene aktivnosti v naravi, pri čemer pa prav tako manjka presežkov. Kot bolj posebna doživetja se omenja kanjoning, obisk vinogradov, v posameznih primerih obisk jam, jadralno padalstvo ter tečaji kuhanja in kulinarične turistične ture.

"Slovenija bi morala bolje izpostavljati svoje edinstvene produkte, ki jih druge destinacije nimajo, jim dodati elemente ekskluzivnosti in trajnostnega turizma ter jih povezati v zgodbo," so na podlagi analize ugotovili v STO.

Preberite še: