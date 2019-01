Na družbenih omrežjih milijonta objava z oznako #ifeelslovenia

Kampanja poziva prebivalce Slovenije in njene obiskovalce k razkrivanju manj znanih kotičkov države in njihovih posebnih doživetij. Konec novembra so jo na regijski konferenci medijskih trendov Sempl razglasili za najboljšo akcijo na družbenih omrežjih, so spomnili na STO.

"Milijon objav kaže na izjemno uspešnost kampanje. Pritegnila je številne obiskovalce in lokalne prebivalce, ki so se vanjo vključili z deljenjem svojih občutenj, ki so jim jih vzbudili različni kraji po Sloveniji, aktivnosti in doživetja," je zadovoljna direktorica STO Maja Pak.

Doseženih je 1 MILIJON objav s ključno besedo #ifeelsLOVEnia 💚

✨oglejte si izjemne rezultate v infografiki

📣najboljša kampanja na družbenih omrežjih @sempl #socialmedia ⏩https://t.co/Emst7f6jND pic.twitter.com/t32Fr4a7Iu — Slovenia Tourism (@tourism_slo) January 3, 2019

Objave dosegle 133 milijonov uporabnikov

Nacionalna promocijska kampanja Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo, poteka na družbenih omrežjih Instagram, Facebook, Twitter in Youtube ter na osrednjem slovenskem turističnem portalu slovenia.info. STO jo je zagnala 6. junija lani. Kampanja je spodbudila 600.000 novih objav s ključnikom #ifeelslovenia; pred njenim pričetkom jih je bilo namreč na družbenih omrežjih 400.000. Objave so dosegle 133 milijonov uporabnikov svetovnega spleta.

Povprečno število dnevnih objav je bilo 2830, skupno število interakcij na objavljene fotografije in videe 14 milijonov, 17.370 obiskovalcev pa si je kampanjo ogledalo na posebni strani v okviru osrednjega slovenskega turističnega portala.

Uradno je kampanja potekala v dveh delih, in sicer poletnem in jesensko-zimskem. Vendar s tem še ni zaključena. Cilj je zbrati dva milijona objav na družbenih omrežjih, zato bo STO z njo nadaljevala tudi letos s poudarkom na makro destinacijah Alpska in Mediteranska Slovenija ter Ljubljana in Osrednja Slovenija.