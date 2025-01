Na Ljubljanskem gradu so lani zabeležili 1,27 milijona obiskovalcev, potem ko so jih predlani našteli 1,19 milijona. S tirno vzpenjačo se je prepeljalo 575.222 potnikov, julija pa so dosegli nov mejnik – vzpenjača je od začetka obratovanja prepeljala šestmilijontega potnika, so sporočili iz javnega zavoda.

V grajskih prostorih se je lani odvilo 319 dogodkov, našteli so 1.033 vodenih ogledov in izvedli 324 poročnih obredov. Osrednjo poletno razstavo fotografij Jake Ivančiča si je ogledalo več kot 40 tisoč obiskovalcev, so lanske številke strnili v javnem zavodu Ljubljanski grad.

V strukturi obiskovalcev se je lani še povečal delež tujih obiskovalcev, ki zdaj znaša dobrih 79 odstotkov. Glede na prodane vstopnice v zavodu opažajo, da so med tujci prevladovali obiskovalci iz Italije, Nemčije, ZDA, Velike Britanije, Hrvaške, Francije, Španije, Nizozemske, Južne Koreje in Avstrije.

V prvih mesecih lanskega leta so z odprtjem večnamenske dvorane Kazemate končali obnovo in revitalizacijo Ljubljanskega gradu, tehnično in vsebinsko posodobili Virtualni grad, sanirali vstopni most ter uspešno opravili redni remont tirne vzpenjače. Prenovljena je bila tudi Gostilna na Gradu.

V program umestili tudi novosti

Med programskimi novostmi pa so med drugim izpostavil mestni oddih med grajskimi zidovi in trtami, piknik med grajskimi trtami ter prostorsko projekcijo V objemu impresionizma.

Lani so dobro obrodile tudi trte v grajskem vinogradu. "Imeli smo uspešno sedmo trgatev in ustekleničenje kakovostnega letnika 2023," so zapisali. Kulinarični časovni stroj je bil umeščen v zbirko Edinstvenih doživetij Slovenije ter je prejel najvišjo oceno in nagrado sejalec 2024. Z Michelinovo zvezdico pa sta bila znova nagrajena restavracija Strelec na Ljubljanskem gradu in njen chef Igor Jagodic.

Hostel Celica, ki je od leta 2018 v upravljanju Javnega zavoda Ljubljanski grad, je lani zabeležil povprečno 70-odstotno zasedenost, med aprilom in oktobrom pa 84-odstotno. Med letom so tam izvedli 106 kulturno-umetniških dogodkov, so še zapisali v sporočilu za javnost.

"Lani so morali naši obiskovalci kdaj potrpeti. Večja investicijska in vzdrževalna dela so občasno motila delovanje gradu, vendar smo zadovoljni, da smo vse opravili v roku, in tako obiskovalcem omogočamo še boljšo uporabniško izkušnjo v urejenem in vzdrževanem objektu Ljubljanskega gradu," je dejala direktorica zavoda Ljubljanski grad Mateja Avbelj Valentan.

Letos bo del na Ljubljanskem gradu manj

Letos bo po njenih besedah del, ki bi motila obiskovalce, manj. Bolj intenzivno se bodo posvečali pripravi projektov za ureditev Grajske planote.

Pričakujejo, da bodo poslovni rezultati za lani pozitivni in da bodo beležili presežek prihodkov nad odhodki. Natančnejši podatki o poslovanju zavoda bodo znani ob zaključnem računu.

Letos zavod na področju investicij med drugim predvideva sanacijo in vzdrževalna dela na razglednem stolpu in grajskem dvorišču.

