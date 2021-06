Med vožnjo govoril po telefonu

Posočje je v zadnjih letih najhitreje rastoča turistična destinacija Slovenije. Ne samo lansko poletje, ko smo Slovenci odkrivali domače turistične bisere, tudi prejšnja leta je bilo v Dolini reke Soče poleti nemogoče dobiti rezervacijo za nočitev v zadnjem trenutku. Tako ni presenečenje, da sta ga poleg ustvarjalcev filma Zgodbe iz Narnije, obiskala tudi brata Novak. Poleg očem nadvse prijazne in spektakularne narave ponuja Posočje tudi številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Zagotovo vas bo presenetilo, kakšne aktivnosti sta se Aleš in Igor Novak lotila v tokratni oddaji S kavča na plano.

V peti oddaji S kavča na plano sta Igor in Aleš Novak raziskovala dolino reke Soče.

Odtis, ki ga je pustil ledenik

Dolina Soče je nastala kot posledica delovanja soškega ledenika. Ta je bil dolg kar 70 kilometrov in širok do 500 metrov. Zaradi svoje lege, usmerjen je bil namreč proti jugu, je bil prepuščen vplivom toplega vremena iz Sredozemlja. Kot posledica velikih temperaturnih sprememb med dnevom in nočjo, še posebej v spomladanskem času, je raztezanje in krčenje ledu drobilo skale, ki jih je ledenik skupaj z iztekajočo se vodo odnašal proti morju. Naravni proces preoblikovanja doline se je nadaljeval tudi po tem, ko se je soški ledenik že stopil.



Soški ledenik je bil dolg 70 kilometrov in širok do 500 metrov. Foto: Getty Images

V Soško dolino skozi najdaljši slovenski predor

Dih jemajoča Soška dolina ima le eno pomanjkljivost, in sicer slabšo prometno povezavo, še posebej če se odpravljate v Zgornje Posočje. Poleg vsem poznanih poti preko Nove Gorice, Idrije, Vršiča ali celo preko Italije, se lahko v Soško dolino pripeljete tudi skozi najdaljši predor v Sloveniji. Gre za predor skozi goro Črna prst, skozi katero vozi avtovlak. Poleg vašega vozila se lahko na avtovlaku peljejo tudi potniki, in sicer kar v lastnem avtomobilu. Tako je v oddaji S kavča na plano na svoj račun končno prišel tudi Igor, ki je že težko čakal na vožnjo z vlakom. Ne samo to, med vožnjo v Berlingu, čeprav je sedel na vozniškem sedežu, je lahko celo govoril po telefonu.

Do Mosta na Soči tudi z avtovlakom, ki vozi skozi najdaljši predor v Sloveniji.

Zidar iz Benečije pustil pečat na Nadiži

Za življenje ob reki Soči je bilo povezovanje levega in desnega brega seveda izjemnega pomena. Tako je obe strani reke že v davnih časih povezoval most. Prvi znani most pri Kobaridu je bil lesen, a so ga leta 1616 podrli Benečani. Njegov naslednik, danes znana turistična znamenitost, Napoleonov most pri Kobaridu, ki se v loku dviga čez smaragdno reko Sočo, je bil zgrajen leta 1750. Ker so po njem korakale Napoleonove čete, je po njem tudi dobil ime.

Ni pa to edini most z njegovim imenom v Posočju. Turistično manj obljuden je Napoleonov most čez reko Nadižo. Ustno izročilo pravi, da ga je zgradil zidarski mojster, doma iz Slovenske Benečije. To območje je imelo vlogo prehoda sicer že od rimskih časov, ko je čez most je potekala starodavna pot iz Pradola in Robidišča naprej po Nadiži. Danes je Napoleonov most čez Nadižo, ki ohranja redko gradnjo, tako kot kobariški most del zgodovinske in arhitekturne dediščine.



Napoleonov most čez reko Nadižo je zgradil zidarski mojster iz Slovenske Benečije. Foto: Getty Images

Ena najbolj čistih in toplih alpskih rek

Številne aktivnosti na prostem, ki jih obiskovalcem ponuja Dolina Soče, lahko ob toplem poletnem vremenu pošteno razgrejejo telo, zato je koristno vedeti, kje se lahko ohladite. Reka Nadiža spada med najčistejše in najtoplejše alpske reke, saj se njena temperatura dvigne tudi nad 20 stopinj Celzija. Zaradi številnih prodišč, tolmunov in korit je idealna za kopanje in ribolov. V njej domujejo številne vrste sladkovodnih rib.

Poskrbimo, da narava tudi po našem obisku ostane takšna, kakršna je. Če se torej na kopanje v Nadiži odpravljate z osebnim avtomobilom, parkirajte le na označenih parkirnih mestih. Lahko pa se odpravite tudi za avtobusom, ki poleti redno povezuje podeželje, oddaljene turistične točke, kopališča na Nadiži in izhodišča za pohodniške ter kolesarske izlete s centrom Kobarida.

Najdaljši ni vedno najmogočnejši

Čeprav ni najvišji, pa je zato slap Boka najmogočnejši oziroma najbolj vodnat slap v Sloveniji. Zaradi taljenja snega in velikih količin padavin v spomladanskem in jesenskem času njegov pretok doseže tudi do 100 m³/s. Ko natopi suša, se pretok zmanjša tudi samo na dva m³/s. Čeprav je njegova temperatura le 4,5 stopinje Celzija, je slap ob najvišjem pretoku izjemno bučen, a vseeno privlačen za fotografske objektive.



Pretok slapa Boka niha glede na sezono, in sicer kar med dva in 100 m³/s. Foto: Getty Images

Slap Boka je dobro viden že iz ceste, ki povezuje Bovec in Žago, tako sta ga brata Novak opazila že iz svojega Berlinga. Še boljšo fotografijo za vaš Instagram profil pa si lahko zagotovite na razgledni točki, do katere vas vodi kratka 15-minutna označena pot.

Opomin na grozljivo preteklost

Sto šest let mineva odkar je na soški fronti potekala prva svetovna vojna, ki je za seboj postila tudi na tisoče mrtvih slovenskih vojakov. V spomin na vse preminule najdemo danes v Posočju številna obeležja. Med njimi so brezplačno obiskovalcem na voljo številni muzeji na prostem, kjer si lahko ogledajo ostanke barak, kavarn, strelskih jarkov, strelnih lin in druga spominska obeležja, ki pričajo o grozljivih dogodkih, ki jim je bila v času prve svetovne vojne priča tamkajšnja pokrajina.



Tunel iz prve svetovne vojne blizu trdnjave Kluže. Foto: Getty Images

Muzej na prostem Ravelnik,

Spominski park Prižnica,

Muzej na prostem Kolovrat,

Muzej na prostem Čelo,

Muzej na prostem Zaprikraj,

Muzej na prostem Mrzli vrh,

Muzej na prostem Mengore,

Muzej na prostem Vodice,

Vojaška kapela Bes in

Rapalska meja. Obiščete lahko naslednje muzeje na prostem:

Nogomet brez golmana

Dolina Soče je med drugim znana tudi po številnih športnih aktivnostih. Če so med njimi najbolj znani rafting, kajak, kanjoning, zip-line, celo snorklanje, pa je malo manj znana, a zatno nič manj atraktivna dejavnost tudi footgolf. Gre za kombinacijo golfa in nogometa, v kateri sta se preizkusila tudi Aleš in Igor Novak, ki pa nista bila najbolj soglasna glede pravil. V posnetku oddaje si poglejte zakaj.



Footgolf je kombinacija golfa in nogometa. Foto: Bojan Puhek

Footgolf je igra, ki jo v dolini reke Soče ponuja Sport Mix. Igra footgolfa traja dve uri in pol, poteka pa na večjem posestvu obdanem z gozdnato pokrajino. Med tovrstno partijo golfa boste prehodili štiri kilometre, z nogometno žogo pa ne boste ciljali na gol pač pa v malo večjo golf luknjo, premera med 50 in 53 centimetri. Ni tako enostavno, kot je slišati. Preverite, kako sta se odrezala brata.

Dolina Soče ponuja številne priložnosti za športne aktivnosti. Foto: Getty Images

Le dva kilometra od Bovca, na sotočju Soče in Koritnice, se v več terasah razprostira kamp Kovač Bovec. Gostje se lahko sončijo na urejeni prodnati plaži, ob kateri je tudi vstopno izstopna točka za kajakaše. Kamp je zaradi svoje lege še posebej primeren za šotoriste in goste s kombiji. Tako je bil kot naročen za obisk bratov Novak, ki sta tako lahko prenočila v Berlingu.