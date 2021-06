Mali hrvaški kraj vabi nove prebivalce s hišami za eno kuno #video

Vas Legrad na severu Hrvaške ob meji z Madžarsko se že dolgo sooča z upadanjem števila prebivalstva. Trenutno tam živi okoli 2.250 prebivalcev, kar je dvakrat manj, kot so jih našteli pred 70 leti.

Zdaj se je tamkajšnji župan Ivan Sabolić odločil, da bo ta trend skušal obrniti ali pa vsaj zaustaviti z ukrepom po vzoru iz Italije, kjer so v preteklih letih v več krajih ponujali hiše oziroma parcele za smešno nizke zneske.

Podobno ponudbo je zdaj na mizo postavil Sabolić, več praznih hiš in opuščenih gradbišč je zainteresiranim kupcem ponudil za eno hrvaško kuno (0,13 evrov), ob tem pa so kupcem pripravljeni primakniti tudi do 25 tisoč kun (dobrih 3.000 evrov) za obnovo, poroča Reuters.

Plačilo kupnine seveda ni edini pogoj za kupčijo, ampak je treba izpolniti še nekaj drugih kriterijev: kupci morajo biti mlajši od 40 let in plačilno sposobni, prav tako pa se morajo ob nakupu zavezati, da bodo v Legradu ostali vsaj 15 let.

Eden od kupcev, ki se je že lotil obnove svojega novega doma Foto: Reuters

Za začetek so v ponudbo vključili 19 nepremičnin, 17 od teh so že prodali, navaja Reuters, za nakup pa se menda zanimajo tudi tujci.

"Po nekaj medijskih zapisih o naši akciji smo dobili povpraševanja tudi iz precej oddaljenih držav, kot so Rusija, Ukrajina, Turčija, Argentina in Kolumbija," je za Reuters povedal Sabolić, "a za začetek smo se osredotočili predvsem na ljudi iz okolice in vsi, ki so do zdaj prišli, so iz tega območja."

Oglejte si še: