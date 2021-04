Na Siciliji lahko za en evro namesto kave kupite hišo

Zdaj lahko hišo za en evro kupite na jugu Italije, natančneje v mestu Castiglione di Sicilia na pobočju Etne. V bližini mesta Taormina na vzhodni obali Sicilije je na prodaj okoli 900 nepremičnin, ki iščejo nove lastnike.

Zapuščene hiše stojijo v starem delu mesta, kjer lahko po simbolični ceni en evro kupite razpadajočo hišo, za hišo v nekoliko boljšem stanju pa boste odšteli od štiri do pet tisoč evrov.

Ambicioznega projekta, ki so ga pred tem že izpeljali v nekaterih drugih italijanskih krajih, kjer imajo podobne demografske težave, se je tokrat lotil župan Antonino Camarda. V mestu Castiglione di Sicilia je v začetku 19. stoletja živelo 14 tisoč ljudi, zdaj pa ima mesto le še slabih tri tisoč prebivalcev.

"Naša odgovornost je, da rešimo bogato arhitekturno dediščino tega mesta. Ljudje so se preselili in za seboj pustili propadajoče hiše, nekatere izmed njih so še iz časa renesanse," je za CNN povedal župan Camarda. Cene hiš se razlikujejo glede na njihovo stanje. Če bo za eno posest zainteresiranih več kupcev, bodo to prodali na dražbi, je še povedal župan.

Foto: Getty Images

Največja razprodaja hiš v Italiji

Največjo razprodajo hiš so v tem italijanskem mestu začeli marca letos, nad projektom pa bdi posebna enota. Okoli 400 posesti je v dobrem stanju, potrebujejo le manjšo prenovo. Če bo za eno posest zainteresiranih več kupcev, jo bodo prodali na dražbi.

Potencialni kupci morajo najprej izbrati hišo in pripraviti načrt za prenovo. Kot je povedal Camarda, je zanimanja veliko: "V stiku smo s trenutnimi lastniki, ki se želijo nepremičnin čim prej znebiti, in z novimi kupci. Prejeli smo že veliko ponudb potencialnih kupcev z vsega sveta."

Na vrhu hriba sta grad in glavni mestni trg, ki ponuja panoramski pogled na okoliško pokrajino. Foto: Getty Images

Če se odločite za nakup hiše, morate prenovo končati v treh letih. V nasprotju z večino podobnih projektov novemu lastniku v tem primeru ni treba plačati depozita. Namesto tega mora novi lastnik skleniti zavarovanje in na leto plačati sto evrov. Če prenove ne izpelje, pa je dolžan zavarovalnici plačati štiri tisoč evrov.

V primerjavi s preostalo Italijo so davki na Siciliji nizki. Če se novi lastniki odločijo za varčno in do okolja prijazno prenovo hiše, lahko izkoristijo še tako imenovani superbonus, ki ga ponuja vlada.

Mesto Castiglione di Sicilia ponuja čudovit pogled na dolino Alcantara. Znano je po dobri hrani in vinu, ki uspeva na pobočjih najvišjega in najbolj aktivnega vulkana v Evropi.