Razprodaja na Siciliji: hiše za en evro prodaja še eno mesto #video

"V zadnjih 40 letih se je prebivalstvo našega mesta prepolovilo, zdaj tu živi le še 3.800 ljudi," je za CNN dejala Angela Canizzaro, mestna svetnica v Bivoni na Siciliji, kraju, ki je bil v 16. stoletju cvetoče mesto s kar 8.000 prebivalci.

Da bi mestu spet vdihnili življenje, so se mestne oblasti odločile za ukrep, kakršnega so v zadnjih letih (bolj ali manj uspešno) sprejeli že v več italijanskih krajih z enakimi demografskimi težavami.

Tako so potencialnim kupcem ponudili vrsto propadajočih nepremičnin, za katere je treba odšteti le en evro, ob tem pa še nekaj zapuščenih hiš, ki so v boljšem stanju in za katere je treba odšteti nekoliko več - med tisoč in pet tisoč evri. Seveda od novih lastnikov pričakujejo, da bodo hiše obnovili, a so postavili nekoliko bolj ohlapne zahteve kot druga mesta.

Medtem ko preostala sicilska mesta, na primer Mussomeli in Cammarata, zahtevajo 5.000 evrov pologa, ki ga vrnejo, če kupec začne hišo obnavljati v treh letih, so v Bivoni zadovoljni z 2.500 evri pologa, rok za začetek obnove pa so raztegnili na štiri leta. Kupcem, ki se odločijo v Bivoni prijaviti stalno prebivališče, ob tem zagotavljajo dodatne davčne olajšave.

Kje leži Bivona?

Canizzarova je za CNN zatrdila, da je Bivona nedvomno prijetno mesto za življenje, o čemer priča že njegovo ime. Izvira namreč iz izraza "bis bona", dvakrat dobro oziroma dvakrat lepo, kar se nanaša na tamkajšnjo rodovitno zemljo in neokrnjeno okoliško naravo.

Bivona nosi vzdevek "mesto breskev", ima tudi svojo lokalno sorto breskev z značilnim belim mesom. Foto: Wikimedia Commons

Oživljanja mesta so se mestne oblasti sicer lotile s še enim projektom. Nekaj praznih zgradb so kupile same in nameravajo v njih urediti tako imenovan razpršeni hotel s sobami in apartmaji na več lokacijah v mestu. "V mesto želimo privabiti ljudi, ki bi ta hotel upravljali, sprejemamo tudi prijave iz tujine," je še povedala mestna svetnica, "razpršeni hotel pa bo gostom omogočal, da se družijo z domačini in doživijo pristno izkušnjo življenja v našem kraju."

