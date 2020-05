Kako bo po epidemiji videti bivanje v najbolj luksuznem hotelu na Obali

Turizem je nedvomno med panogami, ki so epidemijo novega koronavirusa in ukrepe, ki jo spremljajo, občutile najbolj. Ne le zato, ker so turistične aktivnosti praktično čez noč ugasnile, ampak tudi zaradi dolgoročnih posledic, ki jih bo imel novi koronavirus na turizem. Tega bo treba premisliti povsem na novo – od načinov transporta do destinacij, ki jih bodo ljudje izbirali, in ne nazadnje načina dela v turističnih nastanitvah.

Pred veliko zagato so se recimo znašli hoteli najvišjih kategorij. Vrhunska storitev in skrb za gosta, ki jo poudarjajo, v veliki meri temelji na pristnem stiku osebja z gostom. A v novi resničnosti so stiki z ljudmi postali nezaželeni in prestižni hoteli bodo morali svoje vrhunske storitve poudariti na drug način.

Na to se intenzivno pripravljajo tudi v portoroškem hotelu Kempinski Palace, edinem, ki v Sloveniji nosi oznako pet zvezdic superior. Načrtujejo, da bodo prve goste sprejeli v začetku junija, že zdaj pa je jasno, da bo treba pri njihovem delu marsikaj spremeniti.

Foto: Ana Kovač

"Vodstvo je pripravilo izjemno natančna navodila. Priročnik, dolg 50 strani, skrbno predstavi ter pojasni vsak korak, ki mora biti upoštevan v vsakem oddelku hotela," je pojasnila Petra Zierer, predstavnica za odnose z javnostmi v portoroškem hotelu Kempinski Palace.

Zaposleni bodo ves čas skrbeli, da bodo za vsaj 1,5 metra oddaljeni od gostov, prav tako bodo v vseh interakcijah z gosti nosili zaščitne maske in rokavice, maske in razkužila bodo vključeni tudi v komplete kozmetike v sobah.

Foto: Ana Kovač

"Tudi pohištvo in videz javnih prostorov bosta spremenjena tako, da bo razdalja socialnega distanciranja upoštevana," je pojasnila Petra Zierer, "dezinfekcijske postaje bodo razporejene po celotnem hotelu, kartice za sobe temeljito dezinficirane po vsaki uporabi, bombažne brisače v javnih toaletah bodo zamenjale papirne za enkratno uporabo".

Gosti bodo lahko ob prijavi v hotel izbrali tudi možnost, da med bivanjem v hotelu osebju ne dovolijo vstopa v svojo sobo. "Vse storitve, ki jih bo gost želel, bomo še zmeraj izpeljali, vendar pred gostovimi vrati, ne v sobi," je pojasnila predstavnica hotela.

Oglejte si še: