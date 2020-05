Po dveh mesecih prisilnega mirovanja zaradi pandemije novega koronavirusa bodo v četrtek, 14. maja, znova pognali žičniške naprave na Kaninu. Najvišje ležeče slovensko smučišče ima ogromno zalogo snega. Pod goro Prestreljnik je trenutno kar od 3,5 do 10 metrov naravnega snega, je povedala vršilka dolžnosti direktorja Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič. Od petka bosta na Kaninu trenirali tudi najboljši slovenski smučarki Ilka Štuhec in Meta Hrovat.

Na Kaninu bodo v četrtek spet pognali naprave. Foto: Sončni Kanin

Potem ko je vlada Republike Slovenije z včerajšnjim dnem sprostila javni promet, so se sprostili tudi ukrepi, ki so narekovali ustavitev slovenskih žičnic. Upravljavci slovenskih smučišč si bodo večinoma vzeli nekaj časa za razmislek, kako in kdaj začeti spomladanski del sezone, na najvišje ležečem slovenskem smučišču Kanin (2.293 metrov) pa so se odločili, da bika kar takoj zgrabijo za roge.

Glede na to, da imajo ogromno zalogo naravnega snega, od 3,5 pa vse do 10 metrov, so se odločili, da smučišče ob koncih tedna (od četrtka do nedelje v primeru ugodnega vremena) znova odprejo za javnost.

Snega ne manjka, edina težava je lahko vreme oz. močan veter, ki na Kaninu pogosto meša štrene. Foto: Sončni Kanin

Prvi dan delovanja bo tako četrtek, 14. maja, a le če bo vreme (na Kaninu najpogosteje nevšečnosti povzroča veter) to omogočalo.

Ker bosta delovali samo napravi Sedlo in Prevala, bodo vozovnice na voljo po nižjih cenah (25 evrov za odraslega), imetniki sezonskih vozovnic pa bodo deležni popusta pri nakupu (sezonske vozovnice ne bodo veljale).

Pri prevozu z gondolo bodo veljala stroga pravila, ki jih narekuje Nacionalni inštitut za javno zdravje. V eni gondoli se bo lahko prevažal samo en smučar oz. več, če bo šlo za osebe iz istega gospodinjstva. Med prevozom bo obvezna uporaba zaščitnih mask, maske bo mogoče kupiti tudi na blagajni ob vstopu na gondolo. Na smučišču se boste lahko okrepčali v Bum baru, a le na zunanjem delu in prav tako ob upoštevanju navodil zdravstvene stroke. Prva gondola bo peljala že ob 7.30, zadnja pa ob 16. uri. Smučišče bo odprto med 8. in 14. uro. Italijanska stran smučišča ostaja zaprta.

Trenažni poligon za Ilko Štuhec in Meto Hrovat

Smučišče bosta kot svoj trenažni poligon izkoristili tudi najboljši slovenski smučarki Ilka Štuhec in Meta Hrovat.

"Na nas sta se obrnili Ilkina mama Darja Črnko in mama mete Hrovat Darja Hrovat in našli smo skupni jezik. Ta trenutek smo v Sloveniji edini, ki imamo sneg in vse primerne pogoje za trening smučanja, drug dejavnik pa je seveda ta, da zaradi koronavirusa ne moreta na trening v tujino," je pojasnila nova direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič, ki je prej uspešno vodila smučišče v Cerknem.

Kanin sta si za svoj spomladanski trenažni poligon izbrali tudi Ilka Štuhec in Meta Hrovat, saj zaradi pandemije ne moreta na priprave v tujino. Foto: Getty Images

"Na nas se obračajo tudi preostali trenerji in trenutno se skupaj s smučarsko zvezo usklajujemo, kako bi jih lahko vključili v trening, saj prostora ni neomejeno, poleg tega je zaradi letnega časa smuka mogoča le v zelo zgodnjih jutranjih urah, torej nekje od trenutka, ko se zdani, pa tja do 8.30."

Pri tem je največja težava v tem, da se ekipe v tem trenutku ne morejo nastaniti v Bovcu in okolici, saj so zaradi pandemije namestitveni obrati zaprti, prav tako je prepovedano bivanje v avtodomih. Zgodnji prihod na smučišče (vožnja z gondola traja 45 minut) pa je ključnega pomena. Gondole bi lahko začele voziti že pred 7.30, kot je napovedano, a težko je pričakovati, da bodo smučarji vstajali sredi noči, da bi se pripeljali do Bovca.